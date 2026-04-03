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Universitario quiere volver al triunfo esta noche en el estadio Monumental ante el líder Alianza Lima

Javier Rabanal confía en el olfato goleador de Alex Valera; mientras que Pablo Guede mandará desde el arranque a Paolo Guerrero (8:00 p.m.).

Alex Valera lucha por el balón con Renzo Garcés.
Alex Valera lucha por el balón con Renzo Garcés. | Liga 1

¡De alto voltaje! Una nueva edición del clásico del fútbol peruano paralizará esta noche el país. Con realidades diferentes, Universitario de Deportes buscará volver al triunfo y tratar de convencer a su gente en el estadio Monumental ante el líder Alianza Lima (8:00 p.m.) por la jornada 9 del Torneo Apertura.

En el local hay mucha incertidumbre por el presente. El técnico español Javier Rabanal no convence del todo a la exigente hinchada crema, por lo que hoy no solo están obligados a sacar tres puntos, sino también de ofrecer un buen espectáculo y evitar alejarse de los primeros lugares. La “U” acumula 15 puntos y se encuentra a cinco de los íntimos, que buscarán quebrar una racha negativa: no le ganan a los cremas desde el pasado 19 de febrero de 2023 con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, precisamente en el Monumental. Descontó Luis Urruti. Desde aquella fecha han acumulado cuatro empates y tres derrotas.

Rabanal, al jugarse el todo por el todo, decidió convocar para este compromiso al atacante hispano-senegalés Sekou Gassama y a Bryan Reyna. Ambos elementos concentraron con el resto de sus compañeros y sumarán minutos contra los blanquiazules.

En La Victoria todo es diferente. Líderes del torneo y mostrando ya un mejor estilo de juego, el técnico Pablo Guede confía en romper esa ‘paternidad’ que viene ejerciendo su rival de turno, por lo que mandará al ataque a Paolo Guerrero, acompañado de Kevin Quevedo y Eryc Castillo. Un poco más atrás estará Jairo Vélez, de gran actuación con la selección.

Que hoy se viva una fiesta deportiva tanto dentro, como fuera de las canchas, y que el ganador sea el público en el estadio o en sus casas.

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