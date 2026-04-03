Universitario quiere volver al triunfo esta noche en el estadio Monumental ante el líder Alianza Lima
Javier Rabanal confía en el olfato goleador de Alex Valera; mientras que Pablo Guede mandará desde el arranque a Paolo Guerrero (8:00 p.m.).
- Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato
- Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League
¡De alto voltaje! Una nueva edición del clásico del fútbol peruano paralizará esta noche el país. Con realidades diferentes, Universitario de Deportes buscará volver al triunfo y tratar de convencer a su gente en el estadio Monumental ante el líder Alianza Lima (8:00 p.m.) por la jornada 9 del Torneo Apertura.
En el local hay mucha incertidumbre por el presente. El técnico español Javier Rabanal no convence del todo a la exigente hinchada crema, por lo que hoy no solo están obligados a sacar tres puntos, sino también de ofrecer un buen espectáculo y evitar alejarse de los primeros lugares. La “U” acumula 15 puntos y se encuentra a cinco de los íntimos, que buscarán quebrar una racha negativa: no le ganan a los cremas desde el pasado 19 de febrero de 2023 con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, precisamente en el Monumental. Descontó Luis Urruti. Desde aquella fecha han acumulado cuatro empates y tres derrotas.
Rabanal, al jugarse el todo por el todo, decidió convocar para este compromiso al atacante hispano-senegalés Sekou Gassama y a Bryan Reyna. Ambos elementos concentraron con el resto de sus compañeros y sumarán minutos contra los blanquiazules.
En La Victoria todo es diferente. Líderes del torneo y mostrando ya un mejor estilo de juego, el técnico Pablo Guede confía en romper esa ‘paternidad’ que viene ejerciendo su rival de turno, por lo que mandará al ataque a Paolo Guerrero, acompañado de Kevin Quevedo y Eryc Castillo. Un poco más atrás estará Jairo Vélez, de gran actuación con la selección.
Que hoy se viva una fiesta deportiva tanto dentro, como fuera de las canchas, y que el ganador sea el público en el estadio o en sus casas.