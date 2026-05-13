No, el 72% de los peruanos no considera que hubo ‘fraude’ electoral en la primera vuelta, como dice viral

En las últimas semanas, usuarios de Facebook han viralizado el dato de que el 72,1% de los peruanos cree que existió 'fraude' en el proceso electoral realizado el pasado 12 de abril de 2026. Esta cifra ha sido retomada en múltiples mensajes, publicaciones y pancartas en movilizaciones convocadas contra un presunto 'fraude' electoral.

PerúCheck ha identificado que se trata de una malinterpretación de un estudio del Centro de Investigación Territorial (CIT).

Viral y afirmaciones en redes sociales que aseguran que el 72% de los peruanos consideran que hubo fraude electoral. Foto: Facebook / composición PerúCheck

Interpretación errónea en resultados de estudio de opinión

Un análisis detallado de la fuente original de esta información revela que la cifra corresponde únicamente a la opinión de residentes en ciertos distritos de Lima Metropolitana y no del total de la población del país.

La encuesta que reporta este porcentaje fue elaborada por el Centro de Investigación Territorial (CIT) , encuestadora inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) desde el 20 de marzo de 2025.

La entidad realizó un estudio entre el 23 y el 26 de abril de 2026, con 600 encuestados de ambos sexos, mayores de 18 años y pertenecientes a diversos niveles socioeconómicos, todos residentes en Lima Metropolitana.

Este estudio explicó que la metodología consistió en un muestreo polietápico, probabilístico y estratificado, utilizando la técnica de cuotas casa por casa, con un margen de error de ±4% y un nivel de confianza del 95%, lo cual le confiere rigor estadístico para Lima Metropolitana, pero no extrapolable a otras regiones del Perú.

Resultados del estudio de CIT sobre la percepción del proceso electoral. Foto: CIT

La encuesta que señala que el 72,1% de los encuestados en ciertos distritos de Lima Metropolitana considera que hubo 'fraude' en la primera vuelta de las elecciones presidenciales sí se realizó. El estudio se hizo en la capital, no en todo el Perú, por lo que entender esta cifra como representativa de todo el país es incorrecto.

El estudio se concentró en distritos específicos de Lima Metropolitana, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa María del Triunfo, Santiago de Surco, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lima, Los Olivos, Chorrillos, Puente Piedra, Carabayllo, La Victoria, Santa Anita, Independencia, La Molina, El Agustino, Rímac, Lurigancho, San Miguel, Miraflores, Jesús María, San Borja, Magdalena del Mar y Lurín, lo que limita aún más la representatividad nacional de los datos.

Conclusión

La afirmación que asegura que el 72,1% de los peruanos cree que hubo 'fraude' en las elecciones presidenciales parte de un error de interpretación. Ese porcentaje proviene exclusivamente de una encuesta realizada en algunos distritos de Lima Metropolitana y, por tanto, generalizarlo al total del país es incorrecto. Por tal motivo, PerúCheck califica esta interpretación como falsa.

Nota elaborada por Paola Ferrer de PerúCheck.