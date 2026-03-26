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Sociedad

Rescatan a dos adolescentes víctimas de explotación sexual en La Victoria: una tenía un bebé de 9 meses

Una alerta anónima a las autoridades permitió detectar el ingreso de las menores con prendas escolares al inmueble intervenido.

Atraparon a tres personas relacionadas durante el operativo en La Victoria
Atraparon a tres personas relacionadas durante el operativo en La Victoria | Composición LR

Dos adolescentes fueron rescatadas de una vivienda en el distrito limeño de La Victoria donde eran explotadas sexualmente, tras un operativo ejecutado por personal especializado de la Policía Nacional. La intervención se produjo luego de una llamada anónima que alertó sobre el ingreso frecuente de menores con uniforme escolar al inmueble y la constante presencia de adultos.

La acción policial se realizó el martes 24 de marzo en una casa ubicada en la calles Los Corale, en la urbanización Balconcillo. Según las autoridades, el trabajo de inteligencia confirmó indicios de explotación y permitió coordinar el ingreso al predio.

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Víctimas en situación de alta vulnerabilidad

Durante la intervención, los agentes hallaron a dos adolescentes, de 14 y 16 años, en condiciones de extrema vulnerabilidad. La mayor se encontraba junto a su bebé de nueve meses. Ambas fueron puestas a buen recaudo y derivadas a los servicios correspondientes para recibir protección, atención médica y acompañamiento psicológico.

Durante el operativo fueron detenidas tres personas señaladas como presuntas responsables. Entre ellas se encuentra Lidia Graciela Pérez (44), alías 'Mami', sindicada por las víctimas como la cabecilla de la organización. También se detuvo a Freddy Gherald Cuentas Vásquez (40), alias 'Ñato' o 'Socio', quien, según las primeras indagaciones, controlaba el inmueble y administraba el dinero proveniente de las actividades ilícitas.

Asimismo, un tercer detenido, identificado como Álvaro Augusto Vallejos Puño (47), fue intervenido al interior de una habitación del inmueble en compañía de una de las menores, por su presunta participación como cliente de la explotación sexual.

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Evidencias incautadas y proceso en curso

Las autoridades indicaron que los implicados integrarían una banda criminal denominada Las Explotadoras Nueva Generación, dedicada a delitos contra la dignidad humana. Durante el registro del lugar, la Policía incautó siete teléfonos celulares, dos chips y otros objetos considerados relevantes para la investigación.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros casos. Las autoridades no descartan que existan más víctimas. El caso puso en evidencia el rol importante de la denuncia ciudadana para detectar situaciones de explotación y violencia contra menores de edad. Especialistas recuerdan que estos delitos suelen operar en entornos clandestinos y que la intervención temprana puede salvar vidas.

Las adolescentes rescatadas permanecen bajo protección del Estado mientras avanzan las investigaciones y se evalúan medidas para garantizar su seguridad y recuperación integral.

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