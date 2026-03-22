La conexión Chancay-Amazonía, por Mirko Lauer

La preocupación por las relaciones entre el megapuerto de Chancay y grandes secciones de la Amazonía es algo que ya se veía venir. Las líneas que van a unir el puerto con los espacios de producción del Brasil caen de lleno sobre nuestra selva. Una catástrofe que es posible prevenir si se actúa a tiempo, en la teoría y en la práctica.

El Consorcio Conexión Chancay-Amazonía está en eso, y acaba de presentar su primer reporte acerca del impacto del puerto sobre nuestra más extensa región natural. El subtítulo es elocuente: panorama de expectativas, retos y oportunidades. También están los clásicos peligros socioecológicos que afligen a una región frágil ante lo industrial.

Desde el inicio del proyecto Chancay ha estado rodeado de preocupaciones. En un inicio el arquitecto Frederick Cooper advirtió sobre el impacto del puerto en la ciudad homónima y en el tráfico que pasa entre los dos. ¿Qué se hizo de aquella advertencia? ¿Cómo está esa situación? Como vemos, la inquietud por los efectos se ha expandido.

El primer reporte y el anuncio de los otros tres cambian el ángulo de aproximación al puerto. Nos hemos pasado unos largos meses discutiendo su efecto geopolítico, el aterrizaje de la pugna China-EEUU en tierras peruanas. Ahora el Consorcio Conexión propone una mirada sobre los intereses del Perú, en sus partes más frágiles.

Entre lo detectado por el estudio está “la ausencia de una planificación integral que articule infraestructura, conectividad, ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental”. Esto sobre todo para la Amazonía, pero también para el resto del país. Se trata, pues, de un proyecto para ir evitando males mayores.

Tenemos la idea, correcta en lo básico, que cuando el puerto alcance velocidad de crucero producirá el equivalente de una economía de bonanza en muchos espacios peruanos. Sin control esta, como todas las bonanzas que hemos visto, se disipará en lo inconducente, y hasta en lo negativo. Por eso los reportes son de la máxima importancia.

Son instrumentos para que las autoridades locales protejan a las poblaciones que los han elegido, y de paso sus propias gestiones. Podemos imaginar en el futuro nexos directos entre los académicos y técnicos del Consorcio Conexión y la vida en las áreas de impacto de las relaciones Chancay-Brasil. Algo que merece ser un tema de debate nacional.