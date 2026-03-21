Sorteo de la Kábala en vivo hoy 21 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala genera expectativa en todo el país por el monto acumulado de más de 1 millón de soles.
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La Kábala 21 de marzo de 2026. | Foto: La Kábala
Este sábado 21 de marzo se realiza un nuevo sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala, que mantiene en expectativa a todo el país por el premio acumulado de S/1.017.970. En las próximas horas, Intralot revelará la combinación ganadora y los resultados oficiales de la jornada.