Ana Lucía Mosquera es una de las voces más destacadas del activismo antirracista en el Perú | Cortesía

Ana Lucía Mosquera es una de las voces más destacadas del activismo antirracista en el Perú | Cortesía

En el Perú, el racismo ha dejado de esconderse en la discreción para convertirse en un fenómeno cada vez más visible en espacios públicos. En las últimas semanas, distintos episodios, desde insultos en estadios hasta comentarios discriminatorios viralizados en redes sociales, han evidenciado no solo la persistencia de estas prácticas, sino también la naturalidad con la que aún se expresan. Lo que antes podía quedar en el ámbito privado hoy circula, se comparte y se discute a gran escala; sin embargo, no siempre se condena.

Esta mayor visibilidad no necesariamente implica una reducción del problema. Las mismas plataformas que permiten denunciar y registrar actos de discriminación también funcionan como escenarios donde el racismo se reproduce, se disfraza de humor o se diluye en tendencias virales. En este escenario complejo, donde conviven la denuncia y la normalización, la reflexión se vuelve urgente. Sobre ello conversamos con Ana Lucía Mosquera, activista e investigadora especializada en temas de no discriminación, quien advierte que el país aún enfrenta una deuda profunda: reconocer el racismo no solo como un acto individual, sino como un problema estructural que sigue marcando el acceso a oportunidades, derechos y formas de convivencia.

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Hemos visto recientemente diversos casos de racismo, desde el fútbol a la política. ¿Las redes sociales están amplificando el racismo o ayudando a visibilizarlo y combatirlo?

Creo que hay dos cosas importantes. En principio, las redes sociales sirven como un canal de difusión actual que permite registrar estos incidentes que antes quedaban en la anécdota. Una persona que sufría racismo lo comentaba en su círculo, pero no trascendía a un debate público. Hoy, estas herramientas permiten evidenciar situaciones de este tipo y ayudan a que la gente reconozca que el racismo es un problema cotidiano. Muchas veces, cuando alguien denuncia, aparecen contraargumentos que buscan minimizar o negar lo ocurrido. Sin embargo, ahora existe una evidencia más consistente: no puedes refutar lo que ves en un video o en un registro directo.

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Por otro lado, también son espacios donde los discursos racistas se reproducen. Bromas, memes o tendencias que no tendrían lugar en medios tradicionales encuentran cabida en redes. Entonces, hay una ambivalencia: visibilizan el problema, pero también lo amplifican. Y añadiría un tercer punto: lo que está pasando con la publicidad digital. Muchos patrones excluyentes de la publicidad tradicional están migrando al marketing de influencers, lo que abre preguntas sobre representación.

¿Qué rol juega el humor en la reproducción de discursos racistas?

Utilizar el humor para reproducir estos discursos en redes convierte la discriminación en algo aceptable. Se usa como un aparente justificador bajo ciertas condiciones. Cuando alguien comete un acto racista, puede decir "es una broma", y eso diluye la responsabilidad. El humor debería servir para entretener, pero no a costa de otros ni de situaciones que generan exclusión y prejuicios. Además, este no solo entretiene: también puede reforzar estereotipos, de manera intencional o involuntaria. Se asume que, si algo está en ‘clave de humor’, no necesita ser cuestionado, pero sí puede tener un impacto negativo en cómo percibimos a otras personas.

¿Hace falta mayor regulación frente a estos contenidos?

En redes sociales no hay una regulación efectiva. En televisión existe una autorregulación que tampoco es muy funcional. Los medios dicen que se regulan solos, pero muchas veces eso no ocurre realmente. También está el debate sobre la libertad de expresión. Sin embargo, tener un micrófono implica responsabilidad: no solo decir cosas verificables, sino promover una representación digna, especialmente de poblaciones que sufren mayor discriminación, como la indígena, afrodescendiente y asiática.

¿Por qué en el Perú sigue costando tanto reconocer el racismo cuando ocurre?

Porque implicaría abrir una ‘caja de Pandora’. Muchas veces entendemos el racismo solo como acciones individuales, pero eso es la punta del iceberg. El racismo es un problema estructural que tiene raíces históricas, culturales y económicas. Explorar eso es incómodo, porque nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas y a la sociedad en su conjunto.

Además, se suele postergar la conversación con la idea de que hay temas más importantes. Pero en algún momento tendremos que reconocer que el racismo está presente en todos y empezar a resolverlo.

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¿Qué diferencia hay entre el racismo de antes y el que vemos hoy en redes?

No diría que hay uno peor que otro, sino que se manifiestan de forma distinta. Antes había más vergüenza en reconocerse racista; hoy parece que esa vergüenza ha disminuido. Incluso hemos visto casos de personas que dicen abiertamente: "Lo que voy a decir es racista". Eso refleja que no hay percepción de consecuencias.

El problema es que estos discursos, cuando se amplifican, construyen imaginarios colectivos que afectan decisiones reales: acceso a empleo, educación o derechos. No es solo una opinión individual, tiene impactos concretos.

Muchos casos involucran a jóvenes. ¿Qué nos dice eso sobre cómo se aprende el racismo hoy?

Nos dice que no hemos resuelto el problema. Las nuevas generaciones están aprendiendo lo mismo que aprendimos antes. Hay una falla en el sistema educativo y en la falta de conversación en casas, escuelas y medios. Si no se habla del racismo ni de sus impactos, no habrá cambios generacionales. Yo misma, como mujer afroperuana, aprendí el racismo en distintos espacios. Si no transformamos eso, en unos años seguiremos teniendo la misma discusión.

Ahora, por otra parte, creo que las nuevas generaciones están más conscientes, al menos pienso que se discute más, aunque eso no significa que efectivamente esté habiendo menos racismo. La conciencia ha crecido, pero el problema persiste.

¿Qué impacto tiene el racismo en la salud mental de las personas?

Es uno de los aspectos menos discutidos. Más allá de las barreras en derechos, el racismo genera un desgaste emocional constante. Ser una persona racializada implica enfrentar una preocupación adicional todos los días: cómo te perciben, qué esperan de ti, cómo debes comportarte para ser aceptado. Esto puede derivar en ansiedad, depresión, estrés e incluso trauma racial. Y es un tema que incluso en espacios terapéuticos se aborda poco.

¿El Estado está respondiendo de manera adecuada?

Un avance importante es reconocer que el racismo es un problema público. Sin embargo, las acciones aún son limitadas y no deberían depender solo del Ministerio de Cultura. El racismo impacta en salud, educación, empleo y justicia. Se necesita un trabajo articulado que aborde estas desigualdades estructurales.

En este contexto, ¿qué debería dejar de normalizar urgentemente la sociedad peruana?

El humor racista. Es un espacio muy peligroso. También debemos trabajar en los sesgos raciales, especialmente en ámbitos como el laboral. Aunque más personas acceden a la educación, siguen existiendo prejuicios que limitan su acceso a empleos dignos. Estos sesgos influyen en decisiones cotidianas: quién es contratado, quién es considerado capaz. Y muchas veces operan de forma inconsciente, pero con consecuencias reales. Son difíciles de identificar y cambiar, pero es urgente hacerlo porque pueden cerrar puertas injustamente.

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