Corte de Lambayeque implementa expediente judicial electrónico en procesos de familia

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque dio un nuevo paso en la modernización de sus servicios con la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para los procesos de la especialidad y subespecialidad Familia Civil vinculados a tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas.

La implementación se concretó durante una ceremonia virtual que reunió a las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho, Lambayeque, Lima, Lima Sur, Puente Piedra-Ventanilla y Selva Central, con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y de la presidenta de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, Elvia Barrios Alvarado.

En representación de la Corte de Lambayeque, el presidente Dr. César William Bravo Llaque destacó que esta implementación representa una oportunidad concreta para brindar un servicio de justicia más eficiente y cercano a la ciudadanía, al contar ahora con una herramienta tecnológica que permite gestionar los procesos judiciales de manera digital.

Durante su intervención, el titular de la institución señaló que la incorporación del EJE trasciende una declaración de buenas intenciones, pues coloca a disposición de jueces, servidores, funcionarios y equipos multidisciplinarios una herramienta que debe traducirse en una mejor atención a quienes recurren al Poder Judicial.

El Dr. Bravo Llaque remarcó que el verdadero impacto de esta transformación dependerá del compromiso de quienes integran la institución. En ese sentido, sostuvo que la labor judicial no debe estar orientada únicamente al cumplimiento de cifras, sino a lograr que los usuarios encuentren respuestas oportunas y se sientan satisfechos con el servicio de administración de justicia.

“El acceso a la justicia no se mide en cantidades, el acceso a la justicia se mide en usuarios satisfechos”, enfatizó el presidente de la Corte de Lambayeque, al señalar que el EJE abre una oportunidad para atender a más personas en menor tiempo y contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Asimismo, expresó su reconocimiento a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y a la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado por el impulso brindado a este proceso de transformación tecnológica, destacando que ahora corresponde a cada integrante de la Corte de Lambayeque hacer un uso adecuado de esta herramienta.

Por su parte, la jueza coordinadora del Módulo Corporativo de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dra. Matilde Mesones Montaño, reafirmó el compromiso de los magistrados y servidores de esta especialidad con la adecuada implementación y uso del Expediente Judicial Electrónico, destacando la importancia de esta herramienta para optimizar la gestión de los procesos y brindar una atención más eficiente y oportuna a las familias que recurren al sistema de justicia.

Con la implementación del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en esta especialidad, la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso de colocar la tecnología al servicio de las personas y de continuar construyendo una administración de justicia más accesible, eficiente y orientada a las necesidades de las familias.