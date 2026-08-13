Un fósil de 236 millones de años podría reescribir la historia del nacimiento de las crías vivas en los mamíferos

Un ancestro mamífero dio a luz crías vivas mucho antes de lo que se pensaba. Foto: María de los Ángeles Miceli Baro

Un ancestro mamífero dio a luz crías vivas mucho antes de lo que se pensaba. Foto: María de los Ángeles Miceli Baro

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El fósil de Chiniquodon theotonicus, un animal del Triásico que vivió hace unos 236 millones de años, podría cambiar lo que se sabe sobre el origen de la reproducción mediante el nacimiento de crías vivas. Un nuevo estudio aporta evidencias de que esta especie, perteneciente al linaje evolutivo que condujo a los mamíferos, pudo haber sido vivípara.

La investigación, publicada en 'Frontiers in Mammal Science', se basa en una característica microscópica encontrada en los huesos de un ejemplar adulto. Los investigadores creen que esta marca se formó alrededor del nacimiento y permite estimar cuánto pesaba el animal cuando llegó al mundo.

"Mostramos por primera vez que el nacimiento de crías vivas estaba presente en al menos un ancestro de los mamíferos, Chiniquodon theotonicus, que vivió hace aproximadamente 236 millones de años", explicó el autor principal, el paleontólogo Leandro Gaetano, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

Una marca en los huesos que guarda la historia del nacimiento

El hallazgo comenzó cuando los investigadores estudiaban la estructura microscópica de los huesos de un ejemplar de C. theotonicus descubierto en el noroeste de Argentina. Allí encontraron una línea de crecimiento neonatal, una marca que también puede aparecer en los huesos de animales actuales y que está relacionada con el fuerte cambio en el ritmo de crecimiento que ocurre después del nacimiento.

Cráneo del individuo Chiniquodon theotonicus utilizado en este estudio. Foto: Leandro Gaetano

A partir de esta señal, el equipo pudo calcular el tamaño aproximado que tenía el animal al nacer. Las estimaciones indican que pesaba unos 1,7 kilogramos, mientras que el ejemplar alcanzó alrededor de 12 kilogramos antes de morir. Es decir, al nacer ya tenía cerca del 14% de la masa que presentaba el animal en ese momento.

Para saber qué podía significar ese porcentaje, los científicos compararon los datos con miles de mamíferos, reptiles y aves actuales.

"Si los antepasados de los mamíferos ponían huevos o eran vivíparos, ha sido un misterio difícil de resolver", señaló Gaetano. "Desarrollamos un conjunto de métodos bastante ingenioso para abordar algo que resulta muy difícil de analizar en el registro fósil".

Un nacimiento más parecido al de los mamíferos actuales

La comparación reveló una diferencia llamativa. Los reptiles de tamaño similar suelen producir crías extremadamente pequeñas en relación con su cuerpo. En algunas especies, las crías representan apenas entre el 0,1% y el 0,6% de la masa corporal de los adultos.

Las aves presentan proporciones mayores, pero todavía relativamente reducidas, de aproximadamente 1,3% a 4,5%. En cambio, algunos mamíferos de tamaño comparable pueden tener crías que representan hasta cerca del 19% de su masa corporal.

El 14% estimado para C. theotonicus se encuentra dentro del rango observado en mamíferos placentarios actuales. Para los investigadores, esta similitud respalda la posibilidad de que el animal no pusiera huevos, sino que desarrollara a sus crías dentro del cuerpo.

"Nos sorprendió descubrir que C. theotonicus se agrupaba con los mamíferos placentarios actuales y que se diferenciaba claramente de otros amniotas, como los reptiles y las aves", afirmó Gaetano.

La reproducción vivípara podría ser mucho más antigua

Los cinodontos vivieron durante el Triásico, una época de grandes cambios ecológicos posterior a una de las extinciones masivas más devastadoras de la historia. En ese contexto, la competencia por los recursos, la presión de los depredadores y unas condiciones cada vez más áridas y estacionales pudieron favorecer estrategias reproductivas que protegieran mejor a los embriones.

Hasta ahora, la viviparidad se consideraba una característica que apareció relativamente tarde en la evolución de los mamíferos. El nuevo estudio plantea que pudo existir entre 90 y 95 millones de años antes de lo que se pensaba.

"Es muy posible que C. theotonicus no sea un caso aislado de viviparidad entre los cinodontos. Podría ser una evidencia de un cambio general de la puesta de huevos al nacimiento de crías vivas en una etapa temprana del linaje de los mamíferos. Pero necesitamos más pruebas para poner a prueba esta hipótesis", concluyó Gaetano.

Por ahora, el fósil no muestra directamente un embarazo ni un embrión. Sin embargo, la marca encontrada en sus huesos ofrece una pista excepcional sobre una característica reproductiva que pudo aparecer mucho antes de que surgieran los primeros mamíferos propiamente dichos.