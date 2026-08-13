Gobierno crea comisión para enfrentar al fenómeno El Niño: priorizarán 569 de 1.900 puntos críticos

El Poder Ejecutivo ha creado la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, encargada de coordinar acciones ante el peligro del fenómeno durante 2026 y 2027. | Lino Chipana

El Poder Ejecutivo ha creado la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, encargada de coordinar acciones ante el peligro del fenómeno durante 2026 y 2027. | Lino Chipana

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El Poder Ejecutivo oficializó la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, que tendrá a su cargo coordinar las acciones de preparación y respuesta ante el peligro inminente y la ocurrencia del fenómeno durante 2026 y 2027. La medida llega mientras el país mantiene cerca de 1.900 puntos críticos identificados y el Gobierno anuncia que solo 569 serán priorizados inicialmente.

La comisión fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM, publicada este jueves 13 de agosto. Dependerá de la Presidencia de la República y estará presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

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Su creación busca concentrar la toma de decisiones y articular a los sectores involucrados en las intervenciones frente a lluvias, inundaciones, sequías y otras emergencias. Sin embargo, el principal desafío será trasladar esa coordinación a acciones concretas en el territorio, considerando que buena parte de los riesgos ya identificados requiere intervenciones antes de que ocurran las emergencias.

Una nueva instancia ante 1.900 puntos críticos

La comisión será el órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones públicas y privadas de preparación y respuesta. Entre sus funciones estará coordinar las acciones en las zonas declaradas en estado de emergencia y definir medidas frente al Fenómeno El Niño.

Estará integrada por los ministros de Desarrollo Agrario y Riego; Defensa; Economía y Finanzas; y Vivienda, Construcción y Saneamiento. También participarán los jefes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que ejercerá la secretaría técnica.

La instancia deberá instalarse dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la publicación de la resolución y funcionará durante 2026 y 2027.

El Gobierno sostiene que la comisión permitirá acelerar las decisiones. No obstante, la cifra que acompaña su creación evidencia la magnitud de la tarea: de los aproximadamente 1.900 puntos críticos identificados en el país, solo 569 han sido priorizados por ahora. La propia presidenta Keiko Fujimori señaló que esta cifra podría aumentar si se consigue mayor eficiencia y participación del sector privado.

En Lambayeque, por ejemplo, se han identificado 80 puntos críticos. De ellos, 40 estarán a cargo del gobierno regional y los otros 40 serán atendidos mediante las acciones articuladas por la comisión.

El problema no es únicamente identificar los puntos de riesgo, sino intervenirlos a tiempo. La falta de presupuesto, maquinaria, combustible y personal puede retrasar trabajos como la limpieza de cauces y la descolmatación. El Ejecutivo plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas facilite recursos para estos casos.

El reto será pasar de la coordinación a la ejecución

La presidenta Fujimori presentó la comisión un día antes durante una visita a Lambayeque. "Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes", afirmó.

La declaración coloca precisamente la velocidad de respuesta como una de las principales metas de la nueva instancia. Sin embargo, la comisión tendrá que evitar convertirse únicamente en un espacio adicional de coordinación entre ministerios, gobiernos regionales y autoridades locales. Su eficacia dependerá de que las decisiones se traduzcan en intervenciones ejecutadas antes de que las lluvias y otros eventos adversos alcancen las zonas vulnerables.

La instancia también abordará los efectos de la sequía en las zonas sur y andina. Para los pequeños productores se contempla la entrega de alimentos y vacunas para animales, así como la implementación de pequeños reservorios y bebederos.

Como parte de la preparación, el Ejecutivo informó que acondiciona almacenes con alimentos, motobombas y botes de emergencia. Estas medidas buscan atender a la población ante eventuales inundaciones, pero deberán complementarse con acciones preventivas en los puntos identificados como críticos.

Fujimori pidió a gobernadores y alcaldes dejar de lado las diferencias políticas y trabajar en la limpieza de cauces y la descolmatación. "Los indicadores no son alentadores", reconoció la mandataria.

Así, la nueva comisión tendrá como primera prueba su capacidad para reducir el riesgo antes de que el fenómeno se traduzca en daños. Con casi 2.000 puntos críticos identificados y poco más de una cuarta parte priorizada, el margen de tiempo para convertir anuncios en obras concretas es limitado.