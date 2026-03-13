HOYSuscripcion LR Focus

Corte de La Libertad fortalece capacidades de más de 50 jueces de paz con Primera Jornada Académica

Cecilia Milagros León Velásquez, presidenta de la Corte, inauguró el evento y destacó la importancia del rol de los jueces de paz en el acceso a la justicia para comunidades rurales y urbano-marginales.

La capacitación incluyó exposiciones sobre justicia de paz y procesos de alimentos. Fuente: Difusión.
La capacitación incluyó exposiciones sobre justicia de paz y procesos de alimentos. Fuente: Difusión.

Un total de 55 jueces de paz del Distrito Judicial de La Libertad participaron de la I Jornada Nacional de Capacitación en Justicia de Paz, una iniciativa académica organizada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz, que busca fortalecer sus aptitudes y actualizar sus conocimientos para mejorar sus capacidades de respuesta en sus respectivas comunidades.

Este evento fue inaugurado por la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien ratificó su compromiso con aquellos que conforman la justicia de paz, el primer nivel de acceso a la justicia para miles de ciudadanos que habitan en zonas rurales y urbano-marginales de la región. 

Ustedes cumplen un rol histórico y trascendental. Son la expresión viva de la justicia intercultural, cercana a la realidad social, a las costumbres y a las necesidades concretas de la población. Su labor no solo resuelve controversias, sino que también contribuye a prevenir conflictos, fortalece la convivencia y consolida la cohesión social”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, manifestó que este tipo de capacitaciones buscan no solo fortalecer los conocimientos técnicos y normativos, sino también reafirmar su vocación de servicio, compromiso ético y liderazgo comunitario a favor de quienes esperan una justicia célere que restablezca, garantice y priorice los derechos vulnerados.

Invertir en la capacitación de la justicia de paz es invertir en la paz social, en la gobernabilidad y en el fortalecimiento del Estado de Derecho”, enfatizó la titular de la primera Corte del Perú republicano.

La capacitación inició con la participación del doctor Erick Hamilton Castillo Saavedra, juez contralor de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad, quien expuso el tema: ‘Conociendo la justicia de paz’.

Posteriormente, el juez civil de Paiján, Ruperto Sandoval Damián, abordó el tema ‘El proceso de alimentos’ y, finalmente, se realizó el conversatorio ‘Experiencias desde la justicia de paz’, a cargo de la abogada Dayana Yreida Pino Solis.

Cabe indicar que este tipo de jornadas académicas dirigidas a los jueces de paz de las provincias de Ascope, Chepén, Virú, Pacasmayo, Julcán, Pataz, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Trujillo y Otuzco, continuarán desarrollándose a lo largo de este año, con el objetivo de mantener activo y óptimo este primer acercamiento de la justicia con las comunidades alejadas de la región de La Libertad.

