Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Continúan largas colas en Reniec: reportan aglomeración en sedes de 5 distritos

Usuarios reclaman por la demora en la atención para recoger sus DNI. Además, en la oficina de Santa Anita, afirman que algunas personas se estarían aprovechando de la situación vendiendo colas hasta por 20 soles.

Extensas filas en la Reniec de Santa Anita
Extensas filas en la Reniec de Santa Anita | Foto: Silvana Quiñonez / La República

Desde tempranas horas de este viernes 13 de marzo se reportan largas colas en al menos cinco sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Los usuarios denuncian la demora para realizar trámites y recoger el Documento Nacional de Identidad (DNI), a menos de un mes de las Elecciones Generales 2026.

Este escenario no es reciente, ya que en los últimos días también se registró un panorama similar, pese a que la institución afirmó que sus sistemas se encuentran operativos y vienen atendiendo con normalidad.

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Demoras y venta de filas

En el local del distrito de Santa Anita, más de 400 ciudadanos realizan una extensa cola que da la vuelta a la manzana del centro registral, ubicado en la avenida Los Eucaliptos. Afirmaron que hay demoras en la atención debido al poco personal de Reniec, pues solo dos trabajadores estaban atendiendo hasta antes de las 9:00 a. m.

Asimismo, denunciaron que terceras personas estarían aprovechando esta situación, vendiendo puestos en las filas por precios que van de los 3 hasta 20 soles, según confirmó La República.

Otros puntos afectados

La aglomeración también se pudo ver en los exteriores de las oficinas Miraflores, Callao, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. En este último centro, usuarios manifestaron a Exitosa que están haciendo cola desde las 3:00 a. m. y 4:00 a. m. También se evidenció la presencia de adultos mayores que esperan en sillas y bancas con el fin de recoger su DNI, y de otros que aseguran estar faltando a sus trabajos por estos retrasos.

Respuesta oficial

El director de restitución de identidad de apoyo social del Reniec, Iván Torres, afirmó que esta situación se presenta debido a que están teniendo un incremento de un 43% de la demanda regular. “Solo entre enero y febrero, dos millones de ciudadanos han iniciado el trámite para sacar su documento”, indicó a América Noticias.

De acuerdo con el vocero, esta asistencia masiva se debe a tres factores: la cercanía de las elecciones, el tiempo mayor del que dispone la población por el periodo de vacaciones escolares, y porque muchos van en busca del DNI electrónico por temas de seguridad.

Además, mencionó que en algunas oficinas, como San Borja e Independencia, el horario de atención ya se ha ampliado y vienen atendiendo de las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. En ese sentido, pidió que se revise la información en la página web del organismo si desea conocer las modificaciones que se van realizando, de acuerdo a la demanda.

