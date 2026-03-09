Corte del Santa participa en actividades de prevención de la violencia familiar

Como parte de las acciones impulsadas por la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la Corte Superior de Justicia del Santa participó activamente en diversas actividades de orientación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general.

En representación de la institución judicial, la magistrada Ana Príncipe Leal, jueza del Primer Juzgado de Violencia Familiar, brindó atención y orientación a la población durante dos ferias informativas desarrolladas el jueves 5 de marzo en el asentamiento humano Vista Bahía, sector San Pedro, y el viernes 6 de marzo en la Plaza de Armas de Chimbote. Durante ambas jornadas se absolvieron consultas de los ciudadanos sobre los servicios que brinda el sistema de justicia, especialmente en temas relacionados con la violencia familiar.

Previamente, el miércoles 4 de marzo, se realizó la juramentación y ratificación de los integrantes de la instancia provincial. En este espacio de trabajo interinstitucional, la jueza Ana Príncipe Leal fue ratificada como miembro titular en representación de nuestra institución, mientras que la magistrada Duany Carrasco Guevara asumió el rol de miembro alterno, reafirmando el compromiso de la Corte del Santa con la prevención y erradicación de la violencia en la provincia.