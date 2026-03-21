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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de marzo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro? Consulta el horóscopo de hoy y prepárate para atraer el éxito en el amor, las finanzas y la salud, según tu signo zodiacal. No dejes pasar las señales del universo y aprovecha las oportunidades que los astros tienen para ti.

Horóscopo Jhan Sandoval 21 de marzo 2026.
Horóscopo Jhan Sandoval 21 de marzo 2026. | Foto: La República

Este sábado 21 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY, jueves 20 de marzo, con Jhan Sandoval y conoce cómo las energías astrales impactarán en tu vida diaria

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¿Qué dice el horóscopo de este sábado 21 de marzo?

Aries: El Sol ingresa a tu signo. Es el tiempo de tu brillo. Hoy recibirás un dinero que te permitirá pagar deudas y otros pendientes. En el amor, si no brindas atención esa persona empezará a distanciarse. 

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Tauro: Alguien podría criticar la manera en como gestionas. No tomes en cuenta las críticas y sigue avanzando. En el amor, esa persona siente que deseas tener el control. Evita actitudes posesivas. 

Géminis: Tendrás que dividir tu tiempo en distintas actividades. Ordénate para que no te disperses innecesariamente. En el amor, sé más constante y evitarás que esa persona tome distancia.

Cáncer: Te dedicarás a hacer compras para el hogar. Cuidado con el presupuesto, evita exagerar. En el amor, te envolverá cierta nostalgia por esa persona que no está contigo. No actúes con precipitación. 

Leo: Cuidado con la distracción o la falta de concentración. Podrías cometer un error que retrase todos tus objetivos. En el amor, piensas en alguien que debes superar. Haz el esfuerzo por olvidar. 

Virgo: No dejes que el deseo por regresar con esa persona te domine. Tienes que estar por encima de cualquier pasión, solo así evitarás tomar decisiones equivocadas. Maneja tus emociones. 

Libra: Podrían surgir tensiones y diferencias con alguien con quien trabajas, pero serán pasajeras y el buen clima se mantendrá. En el amor, no evadas las aclaraciones que tienes pendiente con tu pareja. 

Escorpio: Recibes apoyo de personas influyentes. Ellas te permitirán avanzar hacia todos tus objetivos. Es posible que asistas a una reunión con personas muy queridas. Necesitas relajarte y distraerte. 

Sagitario: Un tema de dinero podría llevarte a perder la paciencia y discutir con un familiar. Ten control y dialoga, solo así las cosas se podrán aclarar. En el amor, esa persona te extraña y se comunicará. 

Capricornio: Recibirás la comunicación de un familiar que sabe del mal momento que estás pasando. Te ofrecerá su apoyo desinteresadamente. Todo empieza a cambiar y a ponerse a tu favor. 

Acuario: Tienes tantas cosas en mente que podrías estar olvidándote de algo muy importante. Agenda lo más importante. En el amor, esa persona no es como la idealizas. Espera y aprende a conocerla. 

Piscis: Decides cancelar todos los planes que tenías para dedicarte a descansar. Necesitas de un tiempo para ti y hoy te lo darás. En el amor, tu atractivo atraerá miradas. Es un tiempo para la conquista. 


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