Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,9 se sintió en Cañete esta madrugada, según IGP

El sismo de hoy 19 de febrero se registró a 39 kilómetros al suroeste de Mala y se produjo a una profundidad de 38 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Lima. Foto: Composición LR
Sismo en Lima. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 3,9 se registró a las 00:35 a. m. a 39 kilómetros al suroeste de Mala, en Cañete. El temblor de hoy, 19 de febrero, tuvo una profundidad de 38 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor en Lima. Foto: IGP

Temblor en Lima. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este jueves 19 de febrero de 2026 se localizó a 39 kilómetros al suroeste de Mala en Cañete, con latitud -12.48 y longitud -76.94.

CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

