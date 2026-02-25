Cajamarca: “Gracias a Dios estoy bien, estoy vivo”, narra empresario tras ser liberado

“Gracias a Dios estoy bien, estoy vivo”. Con esas palabras que resumen el calvario que le tocó vivir, Javier Eduardo Mercedes Chávez, el empresario que fue secuestrado por seis delincuentes que vestían uniformes policiales, en Cajabamba, región Cajamarca, se reencontró con su familia.

“Estoy libre y agradezco a Dios por la nueva vida que me está dando, pues uno sabe que cuando secuestran a alguien algunas veces acaban muerto. En esas horas pensé mucho en mi familia”, expresó.

Luego, el empresario hotelero relató los momentos cruciales de su liberación y rescate: “A las 4 y tanto me soltaron, encapuchado y con los grilletes puestos en las muñecas de las manos, Por ahí encontré a una señora pastando su ganado y le dije que me preste su celular para llamar a mi familia, pero ahí nomás estaban los policías y las rondas patrullando” manifestó emocionado, aunque con mucha serenidad.

La liberación ocurrió en el caserío de Huayllabamba. Javier Mercedes Chávez, llamado cariñosamente Muky, había sido abandonado en un refugio acondicionado en forma rústica, en medio del bosque y la maleza.

La Policía tiene varias líneas de investigación y no descarta ninguna. Una de ellas incluso conduciría a Los Pulpos que utilizaron dos camionetas 4 x 4 y uniformes comando como los que usan los miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes). Estos, además, portaban fusiles y llegaron a exigir la suma de 7 millones de dólares por su liberación.

Las amenazas llegaron a través de mensajes de WhatsApp, donde advertían que, si alguien avisaba a a la Policía, comenzarían a torturar a la víctima. Los familiares llegaron a solicitar una prueba de vida mientras intentan manejar la crítica situación.

Los Pulpos, la banda conocida banda criminal de Trujillo, estaría expandiendo su accionar hacia otras regiones del país.

Poco antes de la liberación, las Rondas Campesinas de Cajabamba realizaron una intervención clave en un hostal cercano a la Plaza Mayor, donde lograron ubicar a dos sospechosos. Durante la inspección de uno de los ambientes, encontraron uniformes y prendas similares a las utilizadas por la Dinoes.

Las rondas campesinas, en coordinación con las autoridades, continúan apoyando las diligencias para esclarecer los hechos.

Entre tanto, la población de Cajabamba permanece en alerta, mientras crece la preocupación por el resurgimiento de esta modalidad delictiva en la región.

El empresario reconoció que su ubicación fue posible gracias al despliegue estratégico de la policía, las rondas y las autoridades ediles.

El presidente del COPROSEC y alcalde provincial, Juan Pérez Campos, explicó que se dispuso de inmediato el apoyo logístico necesario para movilizar a los agentes.

El despliegue de 4 camionetas municipales permitió el traslado rápido de efectivos de la Policía Nacional (PNP), Rondas Urbanas y Rondas Campesinas hacia los caseríos de Huayllabamba y Colcas.

Según las primeras informaciones, la presencia masiva de ronderos y policías en las vías de salida obligó a los secuestradores a liberar al empresario en un punto estratégico antes de darse a la fuga para evitar ser capturados.

Pérez Campos destacó que, si bien los responsables huyeron, la capacidad de respuesta articulada evitó un desenlace lamentable. "Nuestra prioridad era recuperar a don Javier sano y salvo. El trabajo unido entre la municipalidad, la policía y nuestras rondas ha dado resultados, demostrando que en Cajabamba no hay espacio para la delincuencia", afirmó finalmente.