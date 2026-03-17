Perú ante el reto de la igualdad: una agenda impostergable para el desarrollo, por Carmen Correa

CEO de Pro Mujer

En el marco del mes de la mujer, la reflexión debe ir más allá de los avances y centrarse en los desafíos pendientes. En el segundo cuarto del siglo XXI, la igualdad de género en Perú sigue siendo una deuda estructural que limita la autonomía de millones de mujeres y el potencial de desarrollo del país.

La pobreza tiene un marcado sesgo de género. En América Latina, la feminización de la pobreza alcanza el 115% (CEPAL). En Perú, el 38% de los hogares está dirigido por mujeres y, de ellos, el 58% se encuentra en situación de pobreza (INEI). Esta combinación de jefatura femenina, menores ingresos y sobrecarga de cuidados profundiza la vulnerabilidad y restringe oportunidades.

Estas brechas se profundizan en las zonas rurales e indígenas. En el área rural, el 38,9% de las mujeres no tiene ingresos propios y 4 de cada 10 mujeres carecen de autonomía económica (INEI). Perú cuenta con más de 900.000 mujeres productoras agrarias, que representan el 45% de los productores a nivel nacional (PPA), pero enfrentan claras desventajas: una productora agropecuaria posee en promedio 1,8 hectáreas de tierra, mientras que los hombres cuentan con 3,0 hectáreas (Instituto Nacional de Estadística). La desigualdad de género en el ámbito rural no es marginal: es estructural y limita el desarrollo productivo del país.

El mercado laboral refleja con claridad estas brechas. Siete de cada diez mujeres permanecen fuera del mercado laboral (ONU Mujeres) y el 65% de la población económicamente no activa está conformada por mujeres (INEI). Entre quienes trabajan, el 72% lo hace en la informalidad, frente al 64% de los hombres (IPE), y ellas ganan en promedio 27% menos (IPE). Además, el 28,7% de las mujeres no cuenta con ingresos propios, proporción 2,2 veces mayor que la de los hombres (Instituto Nacional de Estadística). Esta realidad no solo es injusta: representa una pérdida de talento y productividad.

En los espacios de decisión, la brecha persiste. Solo el 30% de los cargos gerenciales está ocupado por mujeres (INEI). En el parlamento, ellas representan el 37,7% de los escaños (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Si bien hay avances en representación política, el liderazgo económico continúa mayoritariamente en manos masculinas.

Sin embargo, el potencial es evidente. Las mujeres representan el 39,3% del total de personas emprendedoras (PRODUCE); cuatro de cada diez emprendimientos son liderados por mujeres y ellas están al frente de 1,3 millones micro y pequeñas empresas (Ministerio de la Producción). El desafío es que este dinamismo no quede atrapado en la informalidad ni en el acceso limitado a financiamiento.

Frente a este contexto, las organizaciones debemos impulsar soluciones sistémicas. En Pro Mujer, con más de 35 años de trayectoria en América Latina, trabajamos con un modelo integral que combina capacitación, salud preventiva, inclusión financiera y digital. Hemos impactado a 2,5 millones de mujeres y brindado más de 10 millones de servicios de salud. A través de nuestra plataforma Emprende, hemos acompañado a más de 200.000 mujeres en 28 países con capacitación y herramientas para fortalecer sus negocios y liderazgo. Además, el 65% de quienes accedieron a un préstamo con nosotras lo hizo por primera vez en su vida, ampliando sus oportunidades productivas y su autonomía económica.

También promovemos el GLI Forum Latam, un evento regional que impulsa la inversión con enfoque de género para movilizar capital hacia iniciativas lideradas por mujeres. En 2026, Perú será sede de este encuentro, articulando al sector público, privado e inversionistas para acelerar soluciones financieras que reduzcan brechas estructurales.

La igualdad de género no es solo una agenda social; es una estrategia de desarrollo. Reducir la informalidad, fortalecer los sistemas de cuidado y ampliar el acceso a financiamiento y liderazgo femenino es clave para construir un Perú más competitivo, resiliente e inclusivo. El momento de actuar es ahora.