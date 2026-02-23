Jóvenes de la UNI viajarán a Francia para participar en competencia mundial de satélites

Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) participará en la competencia mundial de satélites CanSat France, que se desarrollará en junio en Francia. Será la cuarta participación consecutiva de la casa de estudios en este certamen, que reúne a universidades de distintas partes del mundo para poner a prueba sus conocimientos en ingeniería y tecnología aeroespacial.

¿Cuál es el experimento que han diseñado los alumnos de la UNI para participar en la competencia?

En entrevista con la Agencia Andina, la doctora Roxana Yesenia Pastrana Alta, jefa del grupo de investigación BIOMET y asesora del ensayo, destacó los alcances del proyecto científico que lidera su equipo, cuyo objetivo es obtener un reconocimiento internacional en su categoría. En ese contexto, explicó que desarrollaron un picosatélite, dispositivo espacial de dimensiones reducidas y alta capacidad tecnológica, diseñado para realizar pruebas experimentales y recopilar datos en órbita. La especialista subrayó que esta iniciativa no solo busca posicionar el trabajo académico peruano en escenarios de competencia, sino también impulsar la investigación aeroespacial en el país.

“Un picosatélite es un armazón del tamaño de un papel toalla que está constituido por muchos módulos, los cuales van a generar un trabajo en conjunto, como por ejemplo: el censado de las condiciones ambientales atmosféricas, podemos tener presión, temperatura o porcentaje de humedad mientras va cayendo. Este picosatélite va a ser subido ya sea por un dron o un globo estratosférico a una determinada altura y de ahí va a caer”, explica la doctora en Química.

La esperanza de volver a ganar el CanSat France

Cada año, esta competencia brinda a jóvenes talentos la oportunidad de presentar y poner a prueba sus proyectos en diversas jornadas técnicas, en las que se realizan exhibiciones de cohetes, lanzamientos de CanSat —satélites del tamaño de una lata diseñados con fines educativos— y envío de globos experimentales. Estas actividades fomentan la innovación, el desarrollo científico, la investigación aplicada y el trabajo en equipo en el ámbito aeroespacial.

Tal como ocurrió en 2024, los estudiantes de ingeniería se encargaron del diseño y la construcción de un picosatélite para concretar su despegue, calcular su trayectoria, izar una bandera y marcar la mayor área posible con pintura biodegradable u otro método ecológico. Para cumplir con este requisito, utilizaron chicha morada como líquido marcador, elección que resultó clave para imponerse y ganar el certamen.

Actualmente, los concursantes y representantes de la UNI buscarán repetir el logro en favor del Perú, con la finalidad de demostrar que el país cuenta con los recursos y el talento humano necesario en este tipo de certámenes internacionales.

“El concurso de picosatélites es importante porque marcaría un hito para nuestra universidad ser representada como uno de los mejores grupos de investigación con éxito que envían de alguna forma una carga útil”, concluye la jefa del grupo de investigación BIOMET.

