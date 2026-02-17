HOYSuscripcion LR Focus

El juego creativo gana protagonismo en el regreso a clases como apoyo clave para el aprendizaje infantil

El regreso al año escolar se potencia con el juego creativo, fundamental para el desarrollo de habilidades como la concentración, motricidad y comunicación en niños y niñas.

Las masas moldeables Play-Doh promueven la exploración y la creatividad en el aprendizaje. Fuente: Difusión.
Las masas moldeables Play-Doh promueven la exploración y la creatividad en el aprendizaje. Fuente: Difusión.

Con el inicio del año escolar, el juego creativo vuelve a instalarse como una herramienta fundamental para acompañar el regreso a clases de niños y niñas, aportando al desarrollo de habilidades esenciales como la concentración, la motricidad, la creatividad y la comunicación, tanto en el hogar como en el aula.

El retorno a la rutina escolar implica nuevos desafíos para los niños: adaptarse a horarios, retomar hábitos de estudio, interactuar con otros y enfrentar contenidos académicos. En este escenario, el juego manual y sensorial se ha convertido en un aliado para facilitar esta transición, permitiendo que el aprendizaje ocurra de manera más natural, activa y significativa.

Entre las herramientas que han ganado mayor presencia en este proceso destacan las masas moldeables Play-Doh, un recurso de juego creativo presente en los hogares desde hace más de siete décadas y cada vez más integrado en espacios educativos. Su uso permite a los niños explorar, crear y experimentar libremente, fortaleciendo habilidades clave para el desempeño escolar.

Al respecto, la psicóloga Maryori Saldaña destaca el valor de este tipo de juegos en el desarrollo infantil. “Las masitas son una herramienta sencilla pero muy valiosa. Al amasar, apretar y dar forma, los niños fortalecen los músculos de sus manos y dedos, lo que es clave para actividades escolares como escribir o recortar. Además, el juego con masitas permite desarrollar el sentido del disfrute y la exploración”, explica.

A través del modelado, los niños desarrollan la motricidad fina, la coordinación bimanual y la concentración, mientras estimulan la imaginación y la expresión de ideas y emociones. Este tipo de juego favorece además la comunicación y el pensamiento creativo, aspectos esenciales para enfrentar el nuevo año académico.

Otro de los factores que posiciona al juego creativo como una herramienta relevante es su carácter libre y flexible. Al no existir una forma “correcta” de crear, los niños pueden equivocarse y modificar sus ideas, promoviendo la autonomía, la confianza y la disposición a enfrentar nuevos desafíos escolares.

En esta línea, la psicóloga Saldaña añade que “una de las grandes ventajas que tiene el trabajo con masitas frente a otras actividades de juego es que, a nivel de motricidad fina, ayudan a que los niños desarrollen control, precisión y coordinación de manera natural. Y por el lado emocional, el accionar de amasar tiende a generar un efecto calmante, ayudándolos a soltar tensiones y concentrarse. Es un espacio seguro donde pueden crear, equivocarse y volver a intentar”.

El juego con masas moldeables ocurre en acciones simples: amasar, aplastar, mezclar y construir. En ese proceso, los niños pueden aprender de forma lúdica letras, números, colores y figuras geométricas, integrando contenidos escolares con experiencias sensoriales que favorecen la atención y el interés.

Así, en el contexto del regreso a clases, el juego creativo se consolida como un apoyo clave para el aprendizaje infantil, aportando a una experiencia escolar más motivadora, dinámica y alineada con las necesidades de desarrollo de niños y niñas.

[PUBLIRREPORTAJE]

