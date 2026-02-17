HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     
Universidad Nacional de Huancavelica ofrece 20 vacantes internacionales para movilidad docente en 2026

En la edición 2025, 15 docentes realizaron estancias en cinco países y fortalecieron redes académicas y producción científica; la meta este año es ampliar el alcance del programa.

El proceso está dirigido a docentes, investigadores y académicos, y estará abierto hasta el 27 de mayo. Fuente: Difusión.
El proceso está dirigido a docentes, investigadores y académicos, y estará abierto hasta el 27 de mayo. Fuente: Difusión.

La Universidad Nacional de Huancavelica abrió su convocatoria 2026 del Programa de Movilidad Académica y de Investigación Docente, que este año ofrece 20 vacantes internacionales —una por cada escuela profesional—, con el objetivo de ampliar la formación académica de su profesorado en instituciones extranjeras.

El proceso, impulsado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, estará abierto hasta el 27 de mayo y está dirigido a docentes nombrados, investigadores, integrantes de grupos de investigación y académicos con funciones administrativas. Las estancias podrán desarrollarse bajo modalidades académicas, docentes o de investigación, con duraciones que van desde 10 días hasta tres meses.

Las estancias incluyen modalidades académicas y duraciones de 10 días a tres meses. Fuente: Difusión.

Las estancias incluyen modalidades académicas y duraciones de 10 días a tres meses. Fuente: Difusión.

La universidad busca superar los resultados alcanzados en 2025, cuando 15 docentes lograron acceder al programa y realizaron estancias en España, Colombia, Brasil, Argentina e Italia, fortaleciendo redes académicas internacionales y aportando a la producción científica institucional. Estas experiencias, según la institución, contribuyeron a mejorar la proyección académica y el posicionamiento externo de la universidad.

Las plazas adjudicadas permitirán a los seleccionados desarrollar actividades de formación, investigación o docencia en el extranjero, generando transferencia de conocimiento hacia la región y fortaleciendo las capacidades académicas locales.

La universidad busca superar los logros de 2025, donde 15 docentes viajaron a países como España y Brasil. Fuente: Difusión.

La universidad busca superar los logros de 2025, donde 15 docentes viajaron a países como España y Brasil. Fuente: Difusión.

Los expedientes deberán presentarse mediante Mesa de Partes de la universidad o de manera virtual. Con esta convocatoria, la universidad busca consolidar su política de internacionalización y ampliar las oportunidades de perfeccionamiento para su cuerpo docente, apostando por la movilidad académica como herramienta clave para mejorar la calidad educativa.

[PUBLIRREPORTAJE]

El juego creativo gana protagonismo en el regreso a clases como apoyo clave para el aprendizaje infantil

El juego creativo gana protagonismo en el regreso a clases como apoyo clave para el aprendizaje infantil

En riesgo la entrega de más de 5.000 tablets para estudiantes en Moquegua: Contraloría alerta retrasos y desprotección de equipos

En riesgo la entrega de más de 5.000 tablets para estudiantes en Moquegua: Contraloría alerta retrasos y desprotección de equipos

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Mejores casinos online en Perú para jugar este 2026

Mejores casinos online en Perú para jugar este 2026

El juego creativo gana protagonismo en el regreso a clases como apoyo clave para el aprendizaje infantil

El juego creativo gana protagonismo en el regreso a clases como apoyo clave para el aprendizaje infantil

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Universidad Nacional de Huancavelica ofrece 20 vacantes internacionales para movilidad docente en 2026

José Jerí EN VIVO: Congreso admite a debate la cuarta moción de censura contra el presidente

Atención médica desde tu celular: ¿cómo acceder a una consulta en el Hospital Digital del Minsa?

El juego creativo gana protagonismo en el regreso a clases como apoyo clave para el aprendizaje infantil

HONOR Magic8 Lite llega al Perú: resistencia con récord Guinness y una batería diseñada para durar días

Rokys acompaña con solidaridad y esperanza a quienes luchan contra el cáncer

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

José Jerí EN VIVO: Congreso admite a debate la cuarta moción de censura contra el presidente

José Jerí: Congreso admite a debate cinco mociones de censura en contra del presidente

Jorge Nieto: “En democracia, un gobierno con poder es uno con mayoría del Congreso en la primera vuelta”

