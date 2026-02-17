Universidad Nacional de Huancavelica ofrece 20 vacantes internacionales para movilidad docente en 2026

El proceso está dirigido a docentes, investigadores y académicos, y estará abierto hasta el 27 de mayo. Fuente: Difusión.

El proceso está dirigido a docentes, investigadores y académicos, y estará abierto hasta el 27 de mayo. Fuente: Difusión.

La Universidad Nacional de Huancavelica abrió su convocatoria 2026 del Programa de Movilidad Académica y de Investigación Docente, que este año ofrece 20 vacantes internacionales —una por cada escuela profesional—, con el objetivo de ampliar la formación académica de su profesorado en instituciones extranjeras.

El proceso, impulsado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, estará abierto hasta el 27 de mayo y está dirigido a docentes nombrados, investigadores, integrantes de grupos de investigación y académicos con funciones administrativas. Las estancias podrán desarrollarse bajo modalidades académicas, docentes o de investigación, con duraciones que van desde 10 días hasta tres meses.

Las estancias incluyen modalidades académicas y duraciones de 10 días a tres meses. Fuente: Difusión.

La universidad busca superar los resultados alcanzados en 2025, cuando 15 docentes lograron acceder al programa y realizaron estancias en España, Colombia, Brasil, Argentina e Italia, fortaleciendo redes académicas internacionales y aportando a la producción científica institucional. Estas experiencias, según la institución, contribuyeron a mejorar la proyección académica y el posicionamiento externo de la universidad.

Las plazas adjudicadas permitirán a los seleccionados desarrollar actividades de formación, investigación o docencia en el extranjero, generando transferencia de conocimiento hacia la región y fortaleciendo las capacidades académicas locales.

La universidad busca superar los logros de 2025, donde 15 docentes viajaron a países como España y Brasil. Fuente: Difusión.

Los expedientes deberán presentarse mediante Mesa de Partes de la universidad o de manera virtual. Con esta convocatoria, la universidad busca consolidar su política de internacionalización y ampliar las oportunidades de perfeccionamiento para su cuerpo docente, apostando por la movilidad académica como herramienta clave para mejorar la calidad educativa.

[PUBLIRREPORTAJE]