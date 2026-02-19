HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mototaxistas se movilizan por la av. Abancay en marcha frente al Congreso ante ola de asesinatos y extorsión

Varios gremios paralizaron sus labores para protestar ante la inseguridad ciudadana que aqueja al sector y al abandono del Estado.

Diversos gremios de mototaxistas se encuentran frente al Congreso.
Este jueves 19 de febrero, varios gremios de mototaxistas de distintos distritos de Lima Metropolitana se movilizaron por la av. Abancay frente al Congreso de la República ante la ola de sicariato y extorsión que sufren día a día. El sector reclama la falta de políticas que garanticen su seguridad y representatividad.

La manifestación se convocó en la Plaza 2 de Mayo, desde donde partieron hacia las instalaciones del órgano legislativo del país. Con pancartas en mano, cientos de mototaxistas se desplazaron de forma pacífica.

Mototaxistas protestan por el asedio de bandas delictivas

Herberth Villafan, presidente de la Confederación de Mototaxis, reveló a Exitosa que la movilización fue programada desde hace días con el objetivo de obtener medidas "pertinentes y razonables" que garanticen la seguridad de los trabajadores para realizar sus labores sin ser afectados por la criminalidad.

Los gremios de mototaxistas exigen cambios en las políticas que garanticen su seguridad. Foto: Carlos Felix

El titular del gremio denunció que el cobro de cupos, extorsiones y asesinatos continúan afectando a las asociaciones, donde casi el 50% paga cuotas a bandas delictivas, y si se extinguen los consorcios, los criminales exigen cobros individuales. Asimismo, detalló que alrededor del 30% de las agrupaciones no cuentan con dirigentes por temor a ser asesinados.

Los mototaxistas reclaman la modificación de la Ley Nº 31917 y su reglamento por ser "draconianos antimototaxistas". Asimismo, solicitan que se agende la Ley N° 1969 del 2022 para garantizar la estabilidad de los trabajadores y la vigencia de la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat), debido a que "no son vigilados, no hay fiscalización y no los controla la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros)".

