Este jueves 19 de febrero, varios gremios de mototaxistas de distintos distritos de Lima Metropolitana se movilizaron por la av. Abancay frente al Congreso de la República ante la ola de sicariato y extorsión que sufren día a día. El sector reclama la falta de políticas que garanticen su seguridad y representatividad.

La manifestación se convocó en la Plaza 2 de Mayo, desde donde partieron hacia las instalaciones del órgano legislativo del país. Con pancartas en mano, cientos de mototaxistas se desplazaron de forma pacífica.

Mototaxistas protestan por el asedio de bandas delictivas

Herberth Villafan, presidente de la Confederación de Mototaxis, reveló a Exitosa que la movilización fue programada desde hace días con el objetivo de obtener medidas "pertinentes y razonables" que garanticen la seguridad de los trabajadores para realizar sus labores sin ser afectados por la criminalidad.

Los gremios de mototaxistas exigen cambios en las políticas que garanticen su seguridad. Foto: Carlos Felix

El titular del gremio denunció que el cobro de cupos, extorsiones y asesinatos continúan afectando a las asociaciones, donde casi el 50% paga cuotas a bandas delictivas, y si se extinguen los consorcios, los criminales exigen cobros individuales. Asimismo, detalló que alrededor del 30% de las agrupaciones no cuentan con dirigentes por temor a ser asesinados.

Los mototaxistas reclaman la modificación de la Ley Nº 31917 y su reglamento por ser "draconianos antimototaxistas". Asimismo, solicitan que se agende la Ley N° 1969 del 2022 para garantizar la estabilidad de los trabajadores y la vigencia de la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat), debido a que "no son vigilados, no hay fiscalización y no los controla la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros)".