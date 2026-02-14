HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1
Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1     Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1     Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1     
Sociedad

Barbero venezolano es baleado dentro de su local en el Callao: cliente también resulta herido

La policía ha iniciado las investigaciones para identificar al autor del atentado, que podría estar relacionado con extorsiones y sicariato en la zona. Los vecinos piden mayor seguridad y patrullas policiales.

PNP investiga el caso de una balacera dentro de una barbería en el Callao. Foto: composición LR
PNP investiga el caso de una balacera dentro de una barbería en el Callao. Foto: composición LR | composición LR

Un atentado a balazos ocurrido la noche del jueves 13 de febrero dejó dos lesionados en una barbería situada en la cuadra 4 de la avenida Sáenz Peña, en el Callao. El suceso se produjo alrededor de las 9:25 p.m., cuando un individuo descendió de un automóvil negro y efectuó disparos hacia el interior del establecimiento, de acuerdo con testimonios de residentes del sector.

A raíz de lo sucedido, Christian Jordye Mera Parada sufrió una lesión y fue conducido por agentes de la Comisaría del Callao al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En ese nosocomio, el personal de salud confirmó impacto de bala en el tórax, por lo que permanece bajo vigilancia médica a fin de descartar complicaciones internas.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Herido durante el ataque es trasladado al hospital

Poco después, Raphael Bullón Ormeño fue admitido en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, perteneciente a EsSalud. El paciente presentó una laceración en el hombro derecho causada por proyectil. Según declaró, se encontraba como cliente en el negocio cuando se registró la agresión.

Tras el ataque, efectivos policiales informaron del caso a la Depincri Callao y a la Oficina de Criminalística, iniciándose las diligencias para ubicar al autor del hecho. Las indagaciones siguen en curso y se especula de un nuevo caso de extorsión y sicariato en la zona.

Por otro lado, algunos de los vecinos indicaron que el ataque ocurrió cerca a una caceta de la PNP. En ese sentido, han pedido mayor seguridad y más patrullas policiales durante la noche en la cuadra.

Ataques armados generan pánico

El portal de denuncias del Ministerio del Interior reveló que entre enero y junio del 2025 se han reportado 6,782 denuncias por extorsión en todo el país. Lima Metropolitana concentra la mayor parte de los casos y, según datos de la SIDPOL de la PNP obtenidos por La República, 798 de ellos terminaron en muertes violentas.

El crecimiento de este delito es notorio si se compara con el 2024. En el primer semestre de ese año se registraron 3,836 denuncias, casi la mitad de lo que ya se acumula en 2025. La tendencia ascendente preocupa a diversos sectores como el comercio, transporte y ciudadanía en general.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevos carriles exclusivos para buses en el Callao prometen acceso más rápido a la Línea 2 del Metro

Nuevos carriles exclusivos para buses en el Callao prometen acceso más rápido a la Línea 2 del Metro

LEER MÁS
Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?

Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?

LEER MÁS
Asesinan a balazos a exfuncionario de la Municipalidad del Callao dentro de una camioneta: acompañante quedó herido

Asesinan a balazos a exfuncionario de la Municipalidad del Callao dentro de una camioneta: acompañante quedó herido

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Niña de 9 años es salvada tras ingerir más de 20 imanes en Breña: su madre revela cómo lo descubrió

Niña de 9 años es salvada tras ingerir más de 20 imanes en Breña: su madre revela cómo lo descubrió

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Felipe Vizeu luchó en el área y marcó golazo de chalaca: Sporting Cristal gana 1-0 en Chongoyape

[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Juan Pablo II HOY por la Liga 1 2026: celestes ganan con gol de Vizeu

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY, desde Trujillo, por la Liga 1 2026?

Sociedad

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Municipalidad de Lima reactiva excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga para conocer su historia

Más de 103 mil peruanos aún tienen el DNI amarillo: Reniec amplía horario para actualizar documento antes del 12 de abril

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

Carlos Espá sobre José Jerí: "Tienen al presidente de rehén del congreso, esta secuestrado"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025