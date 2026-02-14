Barbero venezolano es baleado dentro de su local en el Callao: cliente también resulta herido

PNP investiga el caso de una balacera dentro de una barbería en el Callao. Foto: composición LR | composición LR

PNP investiga el caso de una balacera dentro de una barbería en el Callao. Foto: composición LR | composición LR

Un atentado a balazos ocurrido la noche del jueves 13 de febrero dejó dos lesionados en una barbería situada en la cuadra 4 de la avenida Sáenz Peña, en el Callao. El suceso se produjo alrededor de las 9:25 p.m., cuando un individuo descendió de un automóvil negro y efectuó disparos hacia el interior del establecimiento, de acuerdo con testimonios de residentes del sector.

A raíz de lo sucedido, Christian Jordye Mera Parada sufrió una lesión y fue conducido por agentes de la Comisaría del Callao al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En ese nosocomio, el personal de salud confirmó impacto de bala en el tórax, por lo que permanece bajo vigilancia médica a fin de descartar complicaciones internas.

Herido durante el ataque es trasladado al hospital

Poco después, Raphael Bullón Ormeño fue admitido en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, perteneciente a EsSalud. El paciente presentó una laceración en el hombro derecho causada por proyectil. Según declaró, se encontraba como cliente en el negocio cuando se registró la agresión.

Tras el ataque, efectivos policiales informaron del caso a la Depincri Callao y a la Oficina de Criminalística, iniciándose las diligencias para ubicar al autor del hecho. Las indagaciones siguen en curso y se especula de un nuevo caso de extorsión y sicariato en la zona.

Por otro lado, algunos de los vecinos indicaron que el ataque ocurrió cerca a una caceta de la PNP. En ese sentido, han pedido mayor seguridad y más patrullas policiales durante la noche en la cuadra.

Ataques armados generan pánico

El portal de denuncias del Ministerio del Interior reveló que entre enero y junio del 2025 se han reportado 6,782 denuncias por extorsión en todo el país. Lima Metropolitana concentra la mayor parte de los casos y, según datos de la SIDPOL de la PNP obtenidos por La República, 798 de ellos terminaron en muertes violentas.

El crecimiento de este delito es notorio si se compara con el 2024. En el primer semestre de ese año se registraron 3,836 denuncias, casi la mitad de lo que ya se acumula en 2025. La tendencia ascendente preocupa a diversos sectores como el comercio, transporte y ciudadanía en general.

