Sociedad

Lanzan nueva convocatoria para la Escuela de Policía Femenina: ¿cuáles son los requisitos y cómo postular?

Las preinscripciones para formar parte de la institución policial estarán abiertas hasta el 28 de febrero. El proceso de admisión de este año cuenta con 6.000 vacantes habilitadas.

Invitan a jóvenes mujeres a postular a la Escuela de Policías en San Bartolo
Invitan a jóvenes mujeres a postular a la Escuela de Policías en San Bartolo | Escuela de la Policía

La Policía Nacional del Perú (PNP) lanzó su convocatoria 2026 para jóvenes interesados en servir a la patria y luchar contra la inseguridad ciudadana. En ese sentido, la directora de la Escuela de Educación Superior Técnica PNP Femenina en San Bartolo, la comandante Magaly Cisterna, invitó a las interesadas a postular.

La representante policial destacó que la institución ofrece "no solamente una carrera profesional de nivel técnico, porque una vez ingresando a la escuela de educación sales como técnico en administración y ciencias policiales, y obviamente sales ya en el ejercicio propio de la función policial".

Condiciones y pruebas

El llamado está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años. Las personas que tengan 17 años también pueden postular si es que cumplen la mayoría de edad hasta diciembre de 2026. Para hacerlo, no deben registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales, ser peruanas de nacimiento, solteras y no tener hijos. Además, deben contar con una talla mínima de 1.58 metros en el caso de las mujeres y acreditar educación secundaria completa.

Las postulantes pasarán por diversos exámenes, tanto de conocimientos como físicos, entre ellos la prueba de natación. "Dentro del proceso de admisión y según el prospecto, el estilo que se les pide es libre y la distancia es de 25 metros, que tienen que pasar para ser considerados aptos en el examen físico", señaló Cisterna en declaraciones al noticiero Buenos Días Perú.

Vacantes y proceso

Este 2026, la Comandancia General de la PNP ha dispuesto un total de 6.000 cupos para el proceso de admisión que se realiza en 14 sedes a nivel nacional. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero mediante el Sistema de Procesos de Admisión en Línea, disponible en la Plataforma del Estado Peruano y en la Plataforma de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. Los detalles de la información a completar se pueden encontrar en el Prospecto de Admisión y los canales oficiales de la institución.

