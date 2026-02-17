Incautan más de 2 toneladas de cocaína en Piura: droga estaba escondida en una embarcación y tenia como destino Centroamérica

Droga estaba escondida en sacos con paquetes tipo ladrillo. Foto: PNP

Droga estaba escondida en sacos con paquetes tipo ladrillo. Foto: PNP

Más de 2.4 toneladas de alcaloide de cocaína fueron hallados ocultos en una embarcación durante un operativo conjunto en el litoral norte. La intervención se realizó en último 13 de febrero.

La Marina de Guerra del Perú, Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervino una embarcación sin nombre visible y con bandera ecuatoriana que permanecía en actitud sospechosa.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Tras su revisión minuciosa, las autoridades detectaron compartimentos ocultos que contenían varios sacos con paquetes tipo ladrillo. La prueba preliminar de campo arrojó resultado positivo para alcaloide de cocaína.

PUEDES VER: Desmayos masivos en mall de Piura dejan cinco trabajadores hospitalizados en medio de corte de energía

El peso total del ilícito fue de 2 470.850 kilogramos, los cuales fueron decomisados de inmediato. Asimismo, se ordenó la detención de los tres tripulantes a bordo, todos de nacionalidad extranjera.

Según la investigación preliminar, esta organización criminal se dedicaría al acopio, resguardo y envío de droga hacia Centroamérica mediante embarcaciones rápidas.

Se conoció, además, que los investigados coordinan sus actividades mediante aplicaciones de mensajería encriptada y equipos de comunicación satelital para evadir controles.