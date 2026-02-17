HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

JOSÉ JERÍ ES CENSURADO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Sociedad

Incautan más de 2 toneladas de cocaína en Piura: droga estaba escondida en una embarcación y tenia como destino Centroamérica

Tres extranjeros quedaron detenidos, mientras que el Ministerio Público dispuso el decomiso de la sustancia ilícita.

Droga estaba escondida en sacos con paquetes tipo ladrillo. Foto: PNP
Droga estaba escondida en sacos con paquetes tipo ladrillo. Foto: PNP

Más de 2.4 toneladas de alcaloide de cocaína fueron hallados ocultos en una embarcación durante un operativo conjunto en el litoral norte. La intervención se realizó en último 13 de febrero.

La Marina de Guerra del Perú, Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervino una embarcación sin nombre visible y con bandera ecuatoriana que permanecía en actitud sospechosa.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras su revisión minuciosa, las autoridades detectaron compartimentos ocultos que contenían varios sacos con paquetes tipo ladrillo. La prueba preliminar de campo arrojó resultado positivo para alcaloide de cocaína.

PUEDES VER: Desmayos masivos en mall de Piura dejan cinco trabajadores hospitalizados en medio de corte de energía

lr.pe

El peso total del ilícito fue de 2 470.850 kilogramos, los cuales fueron decomisados de inmediato. Asimismo, se ordenó la detención de los tres tripulantes a bordo, todos de nacionalidad extranjera.

Según la investigación preliminar, esta organización criminal se dedicaría al acopio, resguardo y envío de droga hacia Centroamérica mediante embarcaciones rápidas.

Se conoció, además, que los investigados coordinan sus actividades mediante aplicaciones de mensajería encriptada y equipos de comunicación satelital para evadir controles.

Notas relacionadas
Desmayos masivos en mall de Piura dejan cinco trabajadores hospitalizados en medio de corte de energía

Desmayos masivos en mall de Piura dejan cinco trabajadores hospitalizados en medio de corte de energía

LEER MÁS
Corte masivo de energía en Piura causa fuertes pérdidas económicas: más de 36 horas sin flujo

Corte masivo de energía en Piura causa fuertes pérdidas económicas: más de 36 horas sin flujo

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana supervisa funcionamiento de Órganos de Emergencia

Presidente de la Corte de Sullana supervisa funcionamiento de Órganos de Emergencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

LEER MÁS
¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Edgar Raymundo será presentado como candidato a la presidencia por Bloque Democrático

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

Sociedad

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

Resultados UNI 2026: link oficial para ver los puntajes de las tres fechas del examen de admisión

Atención médica desde tu celular: ¿cómo acceder a una consulta en el Hospital Digital del Minsa?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congresista Edgar Raymundo será presentado como candidato a la presidencia por Bloque Democrático

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025