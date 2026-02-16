Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión por el estado de emergencia fronterizo en Piura
En el marco del estado de emergencia fronterizo en la región Piura, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, participó en la reunión de coordinación interinstitucional del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) Piura.
Durante el encuentro se abordó la conformación del nuevo comando y las estrategias que permitirán reforzar la seguridad en las zonas de frontera, así como fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común.
El titular de la Corte de Sullana destacó el compromiso de las autoridades de trabajar de manera conjunta y coordinada en la lucha contra la criminalidad, sobre todo reforzando la seguridad en la frontera.