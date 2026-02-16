HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 21, 16 y 13 años de cárcel a sujetos por delito de extorsión

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a tres hombres por extorsión, imponiendo penas de hasta 21 años de prisión efectiva.

Los sentenciados exigieron dinero al agraviado y fueron capturados en un operativo policial. Fuente: Difusión.
Los sentenciados exigieron dinero al agraviado y fueron capturados en un operativo policial. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana, como órgano jurisdiccional de emergencia, condenó a Joel Enrique Gómez Morán a 21 años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva, a Juan Víctor Agustín Ochoa Nores a 16 años y seis meses, y a Krisman Félix Nizama Ponce a 13 años y seis meses de prisión efectiva, como autores del delito de extorsión.

De acuerdo con lo acreditado en juicio oral, los sentenciados exigieron dinero al agraviado, siendo intervenidos durante un operativo policial en la carretera hacia Negritos, tras la entrega de billetes previamente fotocopiados. En la intervención se incautaron municiones y otros elementos vinculados al hecho delictivo.

El colegiado, integrado por los jueces Erick Sánchez y Manuel Valdiviezo y Joselyn Gutiérrez, dispuso el pago de S/ 2,500.00 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

