HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Sociedad

Temblor en Loreto: sismo de magnitud 4,8 se sintió en Datem del Marañón, según IGP

El movimiento telúrico se registró a 181 kilómetros al noreste de Andoas, Datem del Marañón, en Loreto, y se produjo a una profundidad de 149 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Loreto
Temblor en Loreto | La República

Un sismo de magnitud 4,8 se registró a las 16:52 horas a 181 kilómetros al noreste de Andoas, Datem del Marañón, en Loreto. El temblor de hoy, 12 de febrero, tuvo una profundidad de 149 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud 4,8 en Loreto. Foto: IGP

Sismo de magnitud 4,8 en Loreto. Foto: IGP

PUEDES VER: Temblor en Puno: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Carabaya, según IGP

lr.pe

¿Cómo actuar ante un sismo en el Perú?

  • Conserve la tranquilidad y diríjase de inmediato a los espacios previamente señalizados como seguros.
  • Priorice el apoyo y la supervisión de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Evite colocarse cerca de ventanas, puertas externas, muros, espejos o superficies de vidrio.
  • Si se encuentra en la vía pública, aléjese de cables de energía y postes.
  • Las autoridades del Indeci recomiendan mantener la serenidad y reconocer con anticipación los puntos de protección tanto dentro como fuera de la vivienda para reducir riesgos.
  • También es importante contar con una mochila de emergencia que incluya mascarillas, herramientas básicas, alcohol, alimentos no perecibles, una radio portátil y otros artículos esenciales.

PUEDES VER: Temblor en Puno: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lampa, según IGP

lr.pe

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

De acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), una mochila de emergencia destinada a afrontar un terremoto en el Perú debe reunir insumos básicos para los primeros días luego de una emergencia.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Incluir toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, así como jabón.
  • El botiquín de primeros auxilios debe contar con vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas y los medicamentos que utilice algún integrante de la familia.
  • Llevar dinero en efectivo, preferentemente en monedas, además de abrigo, como una manta polar y calzado adicional.
  • Incorporar agua embotellada sin gas (de medio litro), barras de cereal, alimentos enlatados y chocolates.
  • Para la comunicación y señalización, la mochila debe contener una radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y copias de documentos personales, como el DNI o el carné de seguro.
  • Otros implementos útiles incluyen bolsas plásticas resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir pisos o techos, cinta adhesiva multiusos, tapete o alfombra para el suelo y mascarillas.
  • Finalmente, se deben agregar artículos especiales según las necesidades del hogar, como productos de uso femenino, insumos para bebés, niños y personas adultas mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Loreto: dictan 7 días de detención preliminar a dos policías investigados por presunto abuso sexual a menor dentro de comisaría

Loreto: dictan 7 días de detención preliminar a dos policías investigados por presunto abuso sexual a menor dentro de comisaría

LEER MÁS
Iquitos: resultado de necropsia y videos refuerzan sospechas por muerte de mototaxista

Iquitos: resultado de necropsia y videos refuerzan sospechas por muerte de mototaxista

LEER MÁS
Golpe al narcotráfico en frontera de Loreto con Brasil: destruyen laboratorios valorizados en más de US$422.000

Golpe al narcotráfico en frontera de Loreto con Brasil: destruyen laboratorios valorizados en más de US$422.000

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combatieron fuego en almacén

Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combatieron fuego en almacén

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Laura Spoya, Brian Rullan, se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Temblor en Loreto: sismo de magnitud 4,8 se sintió en Datem del Marañón, según IGP

Sociedad

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Capturan en Cusco a presunto extorsionador solicitado en Trujillo

Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Deuda de Rafael López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

Condorcanqui: comunidades anuncian marcha para el 13 de febrero tras cierre de fiscalías especializadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025