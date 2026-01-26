HOYSuscripcion LR Focus

Golpe al narcotráfico en frontera de Loreto con Brasil: destruyen laboratorios valorizados en más de 422 mil dólares

Cuatro laboratorios de droga fueron destruidos, además se incineraron toneladas de insumos, se incautaron armas y 58 hectáreas de hoja de coca fueron detectadas. Participaron agentes peruanos y colombianos.

Operativo ocurrió el 25 de enero. Foto: Dirandro.
Operativo ocurrió el 25 de enero. Foto: Dirandro.

Un megaoperativo contra el tráfico ilícito de drogas se realizó este último 25 de enero, en la región Loreto, en la zona de frontera con Colombia y Brasil. En la acción, las autoridades lograron destruir infraestructura, insumos y bienes valorizados en más de 422 mil dólares.

Según información de las autoridades, las diligencias se llevaron a cabo desde la madrugada hasta casi la medianoche, que apuntó a frenar el acopio y procesamiento de droga en la zona fronteriza en el distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Los agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, identificaron y destruyeron cuatro laboratorios clandestinos destinados a la elaboración de pasta básica de cocaína, dos de ellos estaban en pleno funcionamiento. Además, fueron incinerados campamentos de madera que servían como centro de acopio y vivienda para quienes operaban estos terrenos ilegales.

La Policía también informó que cuatro embarcaciones fluviales de aluminio con motores de diversas potencias fueron incineradas. El megaoperativo también permitió decomisar armas de fuego, entre ellas una pistola y dos escopetas, además de 17 cartuchos.

Asimismo, se incautaron dos kilos de pasta básica de cocaína que también fue incinerada y más de dos kilos en estado líquido. De misma manera, se destruyeron más de tres toneladas de insumos químicos precursores como ácido sulfúrico, gasolina, soda cáustica, más de dos de insumos no precursores, entre ellos cemento, urea y sulfato de amonio.

Narcotraficantes usaban equipos de internet satelital

Las autoridades también neutralizaron equipos de comunicación empleados por estas redes, incluyendo dos sistemas de internet satelital Starlink, radios Motorola y un celular, además de documentos hallados en el lugar.

Finalmente, se detectaron 58 hectáreas de plantaciones de hoja de coca, lo que confirma la magnitud de las operaciones de narcotráfico en la frontera. El megaoperativo fue liderado por la Dirandro PNP, reforzado por el Ejército peruano, con apoyo de la Armada Colombiana.

