Temblor en Puno: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lampa, según IGP

El sismo de hoy 2 de febrero se registró a 26 kilómetros al noroeste de Lampa, Puno, y se produjo a una profundidad de 196 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor de magnitud 4,0 se sintió hoy en Puno.
Temblor de magnitud 4,0 se sintió hoy en Puno. | Composición LR

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 21.08 p.m. a 26 kilómetros al noroeste de Santa Lucía, en Lampa, Puno. El temblor de hoy, 2 de febrero, tuvo una profundidad de 196 kilómetros. Así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

