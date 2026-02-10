HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Choque entre automóvil y combi deja un fallecido en Puno

Un vehículo particular invadió el carril contrario y colisionó con una unidad de servicio interprovincial durante la madrugada.


Según información preliminar, el conductor del taxi se habría quedado dormido. Créditos: Liubomir Fernández / La República.
Según información preliminar, el conductor del taxi se habría quedado dormido. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Un varón muerto fue el trágico resultado de un accidente frontal entre una combi de servicio interprovincial y un taxi.

Mauro Edgar Apaza Quispe perdió la vida luego que el vehículo que conducía, un taxi de placa V50-419, impactó frontalmente contra la combi de placa Z2M-357 de la empresa San Andrés, que cubre la ruta Puno- Platería. El conductor de este último vehículo, identificado como Feliz Uruchi Gutiérrez (56), terminó con lesiones en el tórax, por lo que fue evacuado de emergencia al hospital Manuel Núñez Butrón.

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Según las primeras investigaciones, el conductor del taxi habría invadido el carril contrario tras quedarse dormido. Personal del SAMU informó que, producto del impacto, habría sufrido un fuerte golpe en la frente, provocándole un traumatismo encéfalocraneano.

El accidente ocurrió cerca de las 04:30 am, a la altura del paradero 9 del centro poblado de Jallihuaya, al sur de Puno. Tres horas después, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo.

