Puno: voleibolista fue secuestrada por sus primos y liberada tras depósito de 30 mil soles

La voleibolista Nayely Quea Huaquisto (21) fue hallada con vida luego de haber sido reportada como secuestrada el viernes 23 de enero, tras salir de su entrenamiento habitual de vóley. Fue ubicada abandonada la tarde del martes 27 de enero en el sector de Yanacocha (Sandia, Puno), en aparente estado de dopaje y desorientada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los presuntos captores serían familiares cercanos de la víctima. Estos habrían solicitado inicialmente S/ 100,000 como rescate; sin embargo, la familia solo logró reunir S/ 30,000. Tras el pago, la joven fue liberada, confirmándose así la hipótesis de un secuestro planificado con fines extorsivos.

Rapto la noche del viernes

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo Nayely fue subida a la fuerza a una camioneta Toyota Hilux la noche del viernes, alrededor de las 9:30 p. m., en el jirón Manuel Quispe Fernández, cerca del IES José Carlos Mariátegui. Los delincuentes aprovecharon un punto oscuro, sin cobertura de videovigilancia, para ejecutar el rapto y huir con la unidad.

El hallazgo de la joven fue posible gracias a la alerta de una ciudadana, lo que permitió la intervención de efectivos de la comisaría de Sandia, personal del Área de Investigación Criminal (Areincri) y representantes del Ministerio Público. De forma paralela, al menos siete organizaciones de ronderos de la provincia se movilizaron para apoyar la búsqueda en posibles rutas de escape utilizadas por los secuestradores.

Sospechosos fugaron ante inminente intervención

Los presuntos implicados fueron identificados como Edison Q., Roni Y. y un tercer sujeto aún no identificado. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos lograron escapar a bordo de la camioneta Hilux y de un vehículo Mazda. Actualmente, son intensamente buscados por las autoridades en coordinación con las rondas campesinas.

La Policía confirmó oficialmente que se trata de un caso de secuestro y mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre la fuga de los captores. Las diligencias continúan para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y dar con el paradero de los implicados.