Puno: un fallecido y doce heridos tras colisión de bus contra vivienda urbana

Unidad partió desde Tacna rumbo a la ciudad de Juliaca. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Un fallecido y doce personas heridas -entre ellas dos menores de edad- fue el saldo del choque entre un bus de transporte interregional y una vivienda urbana en el distrito de Pichacani-Laraqueri, al sur de la ciudad de Puno.

La víctima fue identificada como Enrique Centeno Choquecota (43), conductor del bus de placa ZBC-957 de la empresa Héroes del Pacífico. El vehículo se salió de la pista e impactó contra un inmueble ubicado a 500 metros de la plaza principal de dicha localidad, en la ruta hacia la ciudad de Puno.

El accidente sucedió las 05:00 a.m. del miércoles de 28 enero y se habría originado por la excesiva velocidad. Otras hipótesis en investigación es que el conductor se habría dormido.

Producto del impacto, el chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Personal del equipo Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) rescató a 17 personas, 12 presentaban lesiones de mayor consideración y fueron internados en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Los dos menores de edad salieron expulsados de sus asientos. Presentan lesiones en varias partes del cuerpo.

El accidente ocurrió a una hora de la ciudad de Puno. El bus había partido la noche del martes 27 de enero desde Tacna con destino a la ciudad de Juliaca.