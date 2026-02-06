Gobierno Regional de Ayacucho convoca proceso para adquisición de 19 ambulancias

Las bases del proceso de selección están disponibles en los portales institucionales. Fuente: Difusión.

Las bases del proceso de selección están disponibles en los portales institucionales. Fuente: Difusión.

Se convoca a las empresas privadas que estén interesadas en el financiamiento y/o ejecución de las 07 inversiones tipo IOARR, para la Adquisición de 19 ambulancias TIPO I y TIPO II, del Gobierno Regional de Ayacucho en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, (en adelante, Ley N° 29230) y el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), para que presenten su expresión de interés del 02 hasta 04 de febrero, conforme al anexo A del presente documento.

1.Entidad pública que convoca el proceso de selección:

Gobierno Regional de Ayacucho

2.Objeto de la convocatoria y descripción la(s) inversión(es)/actividad(es) de operación y/o mantenimiento:

El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del, ejecución, la liquidación y el financiamiento de la supervisión de la agrupación de las 07 inversión(es) tipo IOARR para la Adquisición de 19 ambulancias según el siguiente detalle:



3.Calendario del proceso de selección:

La presentación de propuestas se realizará en las Instalaciones del Gobierno Regional de Ayacucho ubicada en Jr. Callao 122 Ayacucho - Huamanga - Ayacucho - Perú, de lunes a viernes (días hábiles) de 8:30 horas a 16:30 horas.

Para la etapa de presentación de expresiones de interés y absolución de consultas y observaciones a las bases, deberá ser remitida al correo institucional designado al comité especial convocatorias_oxi@regioayacucho.gob.pe, en los horarios de 8:30 horas a 16:30 horas de lunes a viernes (días hábiles).

4.Bases del proceso de selección:

Las Bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales:

www.proinversion.gob.pe

https://www.gob.pe/regionayacucho

[PUBLIRREPORTAJE]