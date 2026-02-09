Menor de 5 años cae desde el tercer piso de su vivienda en San Juan de Lurigancho: paramédicos atienden la emergencia
Una ambulancia del SAMU trasladó a la infante de emergencia al centro médico más cercano. Su pronóstico es reservado.
Una niña de cinco años sufrió un sangrado nasal y una contusión en el lado derecho de la cabeza tras golpearse con un tubo, luego de caer desde el tercer piso de su residencia, ubicada en la cuadra 14 de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, durante la tarde del lunes 9 de febrero.
La situación movilizó al personal paramédico de SAMU, quienes trasladaron rápidamente a la infante al hospital Díaz Ufano y Peral. Según información preliminar, su estado es crítico.
Serenazgo y paramédicos atendieron a la niña
Vecinos y testigos del suceso alertaron al personal de serenazgo del distrito para atender a la pequeña, quien permaneció inmóvil en el suelo hasta la llegada del equipo de emergencia.
A pesar de la gravedad del incidente, efectivos de la jurisdicción Santa Elizabeth no han detallado aún las circunstancias del hecho. Por esta razón, recabarán los testimonios de los ciudadanos que se encontraban en los alrededores en el momento del hecho.
Se conoció que la ambulancia SAMU 106, bajo la responsabilidad de la médico Tania Rosas, llegó al área de urgencias del hospital, donde la menor continúa siendo atendida.
