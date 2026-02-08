Confesión de un sicario: “‘El Gordo’ me envió disparar a choferes de El Mandarino”

Banda de extorsionadores Los Correcaminos, autores de atentados en Lima.

Banda de extorsionadores Los Correcaminos, autores de atentados en Lima.

Desde el 2025 la empresa de transporte El Mandarino (Naranjito) recibe mensajes extorsivos, exigiendo el pago de cupos bajo amenazas de atentar contra la vida de sus trabajadores. Inicialmente le exigieron una cuota inicial de S/50.000 y luego el pago mensual de S/10.000.

Los extorsionadores emplearon diversos números telefónicos para la ejecución de las comunicaciones extorsivas. Y, ante la negativa de los transportistas, empezaron los atentados contra los trabajadores.

El último de ellos ocurrió la mañana del 29 de enero cuando dos choferes fueron atacados a tiros en la avenida San Martín, en San Juan de Lurigancho. Vecinos y pasajeros quedaron en shock ante este violento hecho.

Diez días después de este tiroteo la Policía capturó a los integrantes de una banda criminal, responsables de estos atentados.

Un presunto sicario detenido junto a otros cinco miembros de esa red mafiosa y un sospechoso peruano que lo habría contratado para perpetrar el ataque, abre muchos interrogantes tras la confesión de un asesino a sueldo.

ESTOS SON LOS DETENIDOS

Tras una prolija investigación fueron capturados Christian Eduardo Carbajal, peruano de 36 años, sindicado como conductor de una miniván utilizada para movilizar a elementos de contención. Este sujeto tiene antecedentes por robo.

Santiago Alejandro Freites Belisario, venezolano de 19 años quien fue el que condujo una moto lineal para ejecutar los actos de sicariato contra los dos choferes de El Mandarino.

También fueron arrestados sus compatriotas Jehan José Ramos Ventura (27), sindicado como presunto contratante (antes había sido detenido por delito informático) y Gerardo Abraham Freites Belisario (22) –hermano de Santiago- quien tendría una línea telefónica incriminada junto a Jenifer Carolona Aponte Mendoza (28) y Yelitza del Valle Belisario Fermín, de 51 años.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades?

Durante los días previos a la captura, testigos ofrecieron pistas sobre los posibles responsables de los atentados.

Los investigadores mencionaron dos hipótesis: que se trató de un mensaje contra los que se resisten al pago de cupos, o que –en el último caso- fue un intento de saldar una deuda económica.

“No se descarta la participación de una banda mixta de delincuencia común organizada y también otros actores ocultos”, dijo el jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo.

Y añadió: “Quien esté cometido atentados extorsivos están haciendo todo lo posible por mantener en zozobra a la ciudadanía; lo cierto es que los vamos a encontrar y estamos haciendo todo lo necesario para ello y que sea lo más rápido posible”, manifestó el jefe policial.

CONFESIÓN DEL SICARIO

El ‘gatillero’ que quedó detenido confesó el último atentado contra los dos choferes de la empresa El Mandarino. Santiago Freites dijo ser natural del Estado de Anzoátegui, Venezuela.

-¿Qué has hecho contra El Naranjito?, le preguntó el general Revoredo durante una entrevista preliminar.

Le metí bala nomas, fueron 6 o 7 disparos.

-¿Qué pasó con las personas?

Salieron dos heridos nomas, uno en la pierna y el otro en la mano.

-¿Y porqué les disparas?

Me mandaron a buscar a una persona que debe una plata (dinero).

-A quién debe dinero?

No sé, solo me dijeron anda busca a esta persona que me debe una plata, le he enviado un mensaje pero como no ha respondido, no quiere hablar…

-¿Quién te envió?

El Gordo.

-¿Es peruano o venezolano?

Es peruano.

-¿Y, cómo lo conociste?

Un ‘panita’ me lo presentó.

-¿Osea, es un venezolano?

Si.

-¿Y el arma con que disparaste?

Lo devolví a quien me lo entregó

-¿Y en que te movilizaste?

En una lineal (motocicleta), solo.

INCAUTAN 10 CEULARES Y ARMA

El operativo ejecutado para capturar a estos seis sujetos fueron ejecutados en el jirón Los Arquitectos Mza. C-9, lote 3, asentamiento humano Eduardo de la Pinela, departamentos 601; jirón Enrique Luna Mza I-1, lote 40, asentamiento humano José Carlos Mariátegui; y Cooperativa Sagrada Familia, calle 14, todo en San Juan de Lurigancho.

“Esta banda criminal, Los Correcaminos de SJL, se dedicaba a la extorsión contra la empresa El Mandarino. Han sido detenidos en flagrancia por extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas”, dijo el general Revoredo.

Explicó que se les incautó 10 teléfonos celulares, un arma de fuego, 25 cartuchos de escopeta, 12 balas 9 milímetros, un artefacto explosivo, dispositivos electrónicos POS, tarjetas de crédito, porta tarjetas SIM, un paquete con marihuana y 20 bolsas con el mismo alucinógeno.

“Esta intervención se produjo producto de acciones propias de la especialidad a raíz de una denuncia interpuesta respecto a amenazas extorsivas contra la empresa de transporte El Mandarino”, dijo finalmente el coronel Holger Obando Cristobal, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.