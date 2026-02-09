La diligencia se enfocó en áreas críticas como Farmacia y UCI, para verificar las condiciones de atención médica. | Foto: difusión

La diligencia se enfocó en áreas críticas como Farmacia y UCI, para verificar las condiciones de atención médica. | Foto: difusión

La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro llevó a cabo una diligencia en el hospital Guillermo Almenara, ubicado en el distrito de La Victoria, debido a denuncias sobre la falta de medicamentos que afecta a los pacientes asegurados por Essalud. La intervención se realizó tras la advertencia de la posible comisión de delitos contra la salud pública y omisión de funciones.

La acción fiscal se desarrolló la mañana del lunes 9 de febrero, bajo la supervisión del fiscal provincial Roldán Soto Salazar. El objetivo de la diligencia fue verificar, de manera directa, el presunto desabastecimiento de fármacos y evaluar las condiciones en las que se brindan los servicios de salud en este establecimiento hospitalario.

Fiscalía realiza diligencia preventiva en áreas críticas del hospital Guillermo Almenara

Durante el recorrido, el representante del Ministerio Público inspeccionó diversas áreas consideradas críticas para la atención médica, como la Farmacia, Emergencias, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). Esta diligencia tuvo un enfoque preventivo, con el fin de evitar la comisión de delitos relacionados con la atención sanitaria.

Según la Fiscalía, la visita se realizó en respuesta a los reportes de pacientes oncológicos que alertaron sobre la falta de medicamentos necesarios para sus tratamientos. En este contexto, el fiscal explicó que la carencia de fármacos y otros insumos pone en riesgo el funcionamiento adecuado de los servicios hospitalarios y expone a los usuarios a riesgos innecesarios.

En la intervención participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), de Essalud y de la Dirección de Redes Integrales de Salud (Diris) Lima Sur, con el propósito de verificar de manera conjunta la situación del establecimiento y recabar información sobre los procesos internos de abastecimiento.

Desabastecimiento de medicamentos pone en riesgo la atención de pacientes asegurados

La Fiscalía advirtió que el desabastecimiento de medicamentos podría comprometer directamente la continuidad de los tratamientos, especialmente en pacientes con diagnósticos oncológicos. Según las denuncias recibidas, algunas citas médicas han tenido que ser reprogramadas debido a la falta de fármacos esenciales, lo que ha ocasionado retrasos en terapias como quimioterapia e inmunoterapia.

Familiares de pacientes asegurados indicaron que, ante la ausencia de medicinas en el hospital, se han visto obligados a adquirirlas por su cuenta para evitar la interrupción de los tratamientos. Además, señalaron que la falta de información y la constante reprogramación de citas han dificultado el seguimiento médico oportuno.

Ante este panorama, el fiscal instó a los directivos del hospital Guillermo Almenara y a los funcionarios de Essalud a gestionar con urgencia la adquisición de los medicamentos faltantes. La Fiscalía señaló también que continuará evaluando la situación para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales derivadas del presunto incumplimiento de funciones.

