Allanan búnker en La Molina e intervienen a 19 extranjeros y cinco peruanos

Fuerzas especiales de la Policía Nacional y agentes de la División de Investigación Criminal Lima Este, Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita y de la Dirincri allanaron un búnker en La Molina donde detuvieron a 24 personas, entre ellos 19 extranjeros. Se les encontró armas, explosivos, celulares y municiones.

La intervención fue ejecutada la tarde de este 8 de febrero en la casa de campo JR-Cieneguilla. El general PNP, Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal dijo que varios de los detenidos integrarían la banda criminal Los Insoportables de Santa Anita.

Ellos son investigados por delitos contra la seguridad pública (fabricación, comercialización, uso o porte de armas, municiones y material explosivo –dinamita-), delito contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) y contra la tranquilidad pública (banda criminal) en agravio del Estado peruano.

LOS DETENIDOS SON:

1. MILVER JOSUÉ ARAUJO GONZÁLEZ - 006872468

2. VÍCTOR JOSÉ PARRAS TORRES - 31593827

3. VÍCTOR RAFAEL BELLO AGUILAR - 007597016.

4. MANUEL JOSÉ TORBELLO OTERO - 28383753.

5. JEREMYCK ELIEZER PERAZA TORRES - 28667649.

6. JEICOCKU JESÚS RIOS - DNI : 72182323

7. JEISSON JUAN JOSÉ MONTAÑA RODRIGUEZ- 31160196.

8. ANGELIN YUSED ARAY JAIMES - 31948013

9. DERFRAM ALERTÓ PERDOMO HERNANDEZ - 008568937

10. RAFAEL ANTONIO AÑES PIRELA - SDPV

11. MARIA LUISA CÓRDOBA HUAMÁN - DNI : 48125090

12. EMELY YALESKY PEÑA PAREDES - 31499759

13. GREEYMAR OREANA HERNÁNDEZ - 27099441

14. MARIAGABRIELA DEL CARMEN MENDOZA GUTIÉRREZ - 32026387

15. ENMARLIS MARIE MARTÍNEZ MELÉNDEZ - 31475714.

16. JORDAN ANGELO LLANA CÓRDOBA - DNI : 46735933.

17. JACKELIN VANESSA JIMÉNEZ MONTERO - DNI : 75505305.

18. IBER JOSÉ CASTILLO OCAMPO - SDPV (Colombiano)

19. L.F.M.LL. (Menor de Edad)

20. ISAAC EDWIN FRANCIS LLANA DELGADO - DNI : 46871281

21. ARYURIS ENDERSON ASTUDILLO HERNÁNDEZ- 008142932.

22. GABRIEL ALFREDO HERNANDEZ SEQUERA (25) - SDPV.

23. J.J.D.S. (17) - Menor de edad.

24. J.J.P.R. (15) - SDPV.

⁠El general Revoredo confirmó que e les incautó una pistola, dos granadas, drogas, municiones y 26 celulares, algunos de los cuales estarían incriminados e incluso en varios videos se les ve portando armas de guerra.

Las autoridades informaron que el personal de investigación criminal de Ate y Santa Anita capturó en el lugar a ocho integrantes de la banda Los Sanguinarios. No solo se les incautó pistolas, celulares, droga y granadas, sino también camionetas y motocicletas así como otros elementos de interés criminal.