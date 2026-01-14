HOYSuscripcion LR Focus

Política

La Libertad: capturan a presunto cómplice en crimen del periodista Fernando Núñez cuando buscaba huir a Cajamarca

El sospechoso identificado como Marcos Lara habría coordinado con sicarios para ejecutar el crimen por encargo en Pacasmayo.

El detenido habría sido el responsable de realizar reglaje a Fernando Núñez el día de su asesinato. Foto: difusión
El detenido habría sido el responsable de realizar reglaje a Fernando Núñez el día de su asesinato. Foto: difusión

Las autoridades policiales han dado un paso crucial en el esclarecimiento del asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, director del medio digital 'Kamila TV'. En una reciente operación, se logró la captura de un nuevo sospechoso, identificado como Marcos Lara, quien es señalado por el Ministerio Público como una pieza clave en la planificación del atentado.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según las investigaciones preliminares, Lara habría tenido el rol de "marcador" o encargado del reglaje. Se presume que el día del fatídico ataque, el detenido siguió los movimientos del periodista desde que salió de un evento privado en el centro poblado Ciudad de Dios hasta el lugar donde fue interceptado por los sicarios en la provincia de Pacasmayo.

La amenaza de López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

lr.pe

La Fiscalía sostiene que este individuo actuó en complicidad con una red criminal que orquestó el crimen, presuntamente coordinado desde el interior de un centro penitenciario. Cabe recordar que, anteriormente, un menor de 16 años, conocido con el alias de "Jeremías", fue enviado a prisión preventiva tras confesar que conducía la motocicleta utilizada para ejecutar los disparos.

Con esta nueva detención, la Policía Nacional busca cerrar el círculo sobre los autores materiales e intelectuales de un crimen que ha conmocionado a la libertad de prensa en la región y que, según las pericias, habría sido un asesinato por encargo por el cual se pagaron aproximadamente 4 mil soles. El detenido ahora enfrenta cargos por complicidad en homicidio calificado mientras continúan las diligencias para identificar a los cabecillas de esta organización.

