Sicarios atacan a un abogado a su salida de un penal en Puerto Maldonado: recibió dos balazos en la cabeza

Presuntos sicarios atacaron a un abogado tras su salida de penal en Puerto Maldonado. Foto: difusión

Con la colaboración de Paolo Peña.

Un nuevo hecho de violencia vuelve a encender las alertas en la ciudad de Puerto Maldonado. El abogado Jhonatan Cosio Huillca fue víctima de un presunto ataque de sicarios cuando salía del penal San Francisco de Asís, donde visitaba a un cliente, para luego dirigirse a su estudio jurídico.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al letrado y abrieron fuego. Aunque Cosio Huillca intentó esquivar los disparos, dos de los proyectiles terminó impactándolo en la cabeza. El hecho es investigado por la Policía Nacional, que busca esclarecer las circunstancias y dar con todos los responsables de este atentado armado. Por su parte su colega acompañante también fue herido.

El ataque ha generado preocupación entre los vecinos del sector y la población en general, quienes exhortan a la Policía y a las autoridades competentes a articular acciones urgentes para enfrentar la criminalidad y frenar la creciente sensación de inseguridad en la capital de Madre de Dios.

Horas después del atentado, agentes del grupo Terna ejecutaron un operativo tras labores de inteligencia y lograron capturar a un presunto implicado. La intervención se realizó el martes 3 de febrero de 2026 en un pasaje frente a un conocido local de baile del sector La Pastora. El sujeto fue hallado dentro de un inmueble junto a una motocicleta que habría sido utilizada en el ataque.

Según información policial, el supuesto cómplice logró escapar de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Primavera, a una cuadra de la feria Milagros. El detenido permanece en la dependencia policial para las diligencias correspondientes conforme a ley.

Criminalidad en aumento

La preocupación ciudadana no es aislada. Madre de Dios registra la tasa de homicidios más alta del país, lo que evidencia la gravedad del problema de seguridad en la región.

Además, un informe del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) situó a este departamento con 21,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional. A nivel nacional, en 2024 se reportaron alrededor de 2.451 homicidios, con una tendencia al alza en los últimos años.

Si bien no todos los casos corresponden a sicariato, especialistas advierten que el incremento de asesinatos está vinculado al avance del crimen organizado y otras economías ilegales en distintas regiones del país.

En este contexto, la ciudadanía de Puerto Maldonado expresa temor ante la reiteración de ataques armados. Incluso con el reciente cambio en la jefatura policial regional, vecinos consideran que el plan de seguridad para este año aún no muestra resultados concretos.

El atentado contra el abogado Cosio Huillca se suma así a una serie de episodios violentos que refuerzan la percepción de que la delincuencia continúa ganando terreno en la Amazonía peruana, mientras la población exige estrategias más efectivas para recuperar la tranquilidad en la ciudad.