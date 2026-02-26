Sismo en Cañete: Marina de Guerra descarta tsunami tras temblor de 5,0 grados que se sintió en Lima

Sismo de 5,0 grados en Cañete también se sintió en Lima. | Foto: Andina/Marina de Guerra del Perú

Un sismo de magnitud 5,0 grados se registró el 26 de febrero de 2026 a las 18:21:08 (hora local) con epicentro referencial a 36 km al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete (Lima), de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento tuvo una profundidad de 53 km.

Tras el movimiento, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), de la Marina de Guerra del Perú, informó a través de su cuenta oficial el estado del mar peruano tras el movimiento sísmico. El temblor fue percibido en Lima y zonas aledañas, según reportes difundidos en redes sociales.

Marina de Guerra: sismo en Lima no genera tsunami

Luego del temblor, la DHN comunicó que, con la información disponible, el evento no representa riesgo de tsunami para la costa peruana. El aviso se difundió como “información” y precisó los principales datos del sismo, incluyendo magnitud, ubicación referencial y profundidad, citando como fuente al IGP.

La recomendación general ante movimientos telúricos es mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades, especialmente en zonas donde el sismo se perciba con mayor fuerza. También se suele recordar la importancia de contar con una mochila de emergencia y revisar rutas de evacuación y puntos seguros dentro del hogar o centro de trabajo.