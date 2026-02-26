HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     
EN VIVO

ACUÑA Y SUS PROMESAS, PAUL JAIMES EN VIVO | EPICENTRO ELECTORAL - RÉPLICA #FEEG2026

Sociedad

Sismo en Cañete: Marina de Guerra descarta tsunami tras temblor de 5,0 grados que se sintió en Lima

Se recomienda mantener la calma y seguir protocolos de seguridad en caso de sismos.

Sismo de 5,0 grados en Cañete también se sintió en Lima.
Sismo de 5,0 grados en Cañete también se sintió en Lima. | Foto: Andina/Marina de Guerra del Perú

Un sismo de magnitud 5,0 grados se registró el 26 de febrero de 2026 a las 18:21:08 (hora local) con epicentro referencial a 36 km al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete (Lima), de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento tuvo una profundidad de 53 km.

Tras el movimiento, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), de la Marina de Guerra del Perú, informó a través de su cuenta oficial el estado del mar peruano tras el movimiento sísmico. El temblor fue percibido en Lima y zonas aledañas, según reportes difundidos en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Anuncio del Centro Nacional de Alertas de Tsunami de la Marina de Guerra del Perú. Foto: X

Anuncio del Centro Nacional de Alertas de Tsunami de la Marina de Guerra del Perú. Foto: X

Marina de Guerra: sismo en Lima no genera tsunami

Luego del temblor, la DHN comunicó que, con la información disponible, el evento no representa riesgo de tsunami para la costa peruana. El aviso se difundió como “información” y precisó los principales datos del sismo, incluyendo magnitud, ubicación referencial y profundidad, citando como fuente al IGP.

La recomendación general ante movimientos telúricos es mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades, especialmente en zonas donde el sismo se perciba con mayor fuerza. También se suele recordar la importancia de contar con una mochila de emergencia y revisar rutas de evacuación y puntos seguros dentro del hogar o centro de trabajo.

Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor HOY, 25 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 25 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 24 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 24 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Cañete HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Cañete HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melgar vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Argentina y Uruguay se convierten en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la UE

Temblor en Cañete HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Sociedad

Temblor en Cañete HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

Alcalde del Cusco anuncia reunión con el presidente José María Balcázar y lo invita al Inti Raymi

Gabinete de Denisse Miralles en la mira: seis ministros cuentan con investigaciones en trámite

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025