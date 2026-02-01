HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

La Tinka sortea este 1 de febrero un pozo acumulado de más de S/4 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.

Revisa los resultados La Tinka HOY, domingo 1 de febrero y conoce la jugada ganadora.
Revisa los resultados La Tinka HOY, domingo 1 de febrero y conoce la jugada ganadora. | Foto: composición LR/La Tinka

El domingo 1 de febreroIntralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/4 millones. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

Notas relacionadas
Revisa los resultados de La Tinka hoy, miércoles 28 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

Revisa los resultados de La Tinka hoy, miércoles 28 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala HOY martes 27 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY martes 27 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Buenazo

LEER MÁS
¡Reventó el pozo millonario de La Tinka!: conoce los resultados del sorteo de HOY domingo 25 de enero de 2026

¡Reventó el pozo millonario de La Tinka!: conoce los resultados del sorteo de HOY domingo 25 de enero de 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de febrero en Lima Metropolitana: estas son las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de febrero en Lima Metropolitana: estas son las zonas afectadas

LEER MÁS
Volcán Misti registra descenso de lodo volcánico y activa alerta en quebrada de Arequipa: IGP recomienda a la población mantenerse alejada

Volcán Misti registra descenso de lodo volcánico y activa alerta en quebrada de Arequipa: IGP recomienda a la población mantenerse alejada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025