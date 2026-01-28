Revisa los resultados de La Tinka hoy, miércoles 28 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

La Tinka: conoce los resultados del sorteo de este 28 de enero, números ganadores y Pozo Millonario | Foto: composición LR

La Tinka: conoce los resultados del sorteo de este 28 de enero, números ganadores y Pozo Millonario | Foto: composición LR

La Tinka inicia un nuevo sorteo luego de que su pozo millonario, superior a los S/19 millones, fuera ganado el último domingo. Ahora, este miércoles 28 de enero, la popular lotería del Intralot arranca una nueva edición con un pozo inicial de S/4.000.000. Este nuevo sorteo brinda a los participantes la posibilidad de acceder al premio mayor y a otros premios, de acuerdo con los aciertos obtenidos en sus boletos.

¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.

