Revisa los resultados de La Tinka hoy, miércoles 28 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario
La Tinka reinicia su sorteo este 28 de enero con un pozo inicial de S/ 4 millones, tras el reciente premio de más de S/ 19 millones. Conoce cuáles son los número ganadores.
- ¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec
- Costa Verde alberga un nuevo parque de diversiones con ingreso gratis y juegos mecánicos desde S/10
La Tinka inicia un nuevo sorteo luego de que su pozo millonario, superior a los S/19 millones, fuera ganado el último domingo. Ahora, este miércoles 28 de enero, la popular lotería del Intralot arranca una nueva edición con un pozo inicial de S/4.000.000. Este nuevo sorteo brinda a los participantes la posibilidad de acceder al premio mayor y a otros premios, de acuerdo con los aciertos obtenidos en sus boletos.
¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?
El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.
TE RECOMENDAMOS
TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno