Delincuentes se enfrentaron a policías durante media hora tras robo a una vivienda en Juliaca

Un violento asalto seguido de un prolongado enfrentamiento armado se registró la mañana del viernes 29 de enero en la ciudad de Juliaca, región Puno. Delincuentes fuertemente armados se enfrentaron con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante aproximadamente 30 minutos, luego de perpetrar un robo en la vivienda de una empresaria dedicada al rubro de la minería.

El hecho ocurrió alrededor de las nueve de la mañana del viernes en un inmueble ubicado en el jirón Titali, en la urbanización Santa Rosa, a pocos metros del hospital Carlos Monge Medrano. De acuerdo con la información policial, los asaltantes ingresaron de manera violenta a la vivienda tras asegurarse de que la propietaria, Águeda Rodríguez Apaza, de 52 años, se encontraba en el interior. Para lograr su cometido, forzaron la puerta principal utilizando una pata de cabra.

Delincuentes agreden a propietaria de la vivienda

Una vez dentro, los delincuentes agredieron a la propietaria con el fin de obtener información sobre la ubicación de objetos de valor. Posteriormente, registraron todas las habitaciones del inmueble. De manera preliminar, la agraviada habría señalado que los ladrones se llevaron varios kilos de oro; sin embargo, esta información no habría sido consignada con precisión en la denuncia formal, presuntamente por temor a enfrentar investigaciones vinculadas a lavado de activos.

La intervención policial se produjo luego de que vecinos de la zona alertaran a un patrullero que circulaba por el sector. Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes emprendieron la fuga disparando sus armas de fuego para evitar ser capturados. Los efectivos respondieron al ataque, lo que dio inicio a una balacera que se extendió por cerca de media hora, generando momentos de tensión entre los residentes de la zona.

Intento de huida en una camioneta

Parte de la huida fue registrada en un video grabado por un vecino. En las imágenes se observa a los delincuentes salir del inmueble, subir a la tolva de una camioneta y realizar disparos mientras escapaban. Según las primeras indagaciones, los asaltantes habrían utilizado armas de largo alcance, entre ellas fusiles AKM, además de pistolas.

Los sujetos lograron huir a bordo de una camioneta con placa de rodaje T7O-361. Más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en el sector de Canchi Grande, lo que es materia de investigación por parte de la Policía. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y capturar a los responsables, así como para determinar con exactitud el monto de lo sustraído durante el asalto.

