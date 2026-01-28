Titulares de las 35 Cortes Superiores se reunirán desde este miércoles en Lima para reforzar servicio de justicia

Además, se presentará el libro "La prueba en el proceso no penal" y se llevarán a cabo talleres. Fuente: Difusión.

Además, se presentará el libro "La prueba en el proceso no penal" y se llevarán a cabo talleres. Fuente: Difusión.

El Poder Judicial, presidido por Janet Tello Gilardi, realizará a partir de este miércoles 28 la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Superiores del país, con el objetivo de intercambiar experiencias para fortalecer el servicio de impartición de justicia.

Al encuentro, que se realizará en el Auditorio Carlos Zavala, también están convocados las y los administradores de las 35 Cortes Superiores, así como los jefes de las oficinas de administración distrital.

Asimismo, asistirán los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la Gerenta General, gerentes de línea y los responsables de los programas presupuestales, así como los equipos técnicos, entre otros.

Primera jornada

El certamen, desarrollado en el marco de la política para fortalecer la gestión institucional y mejorar los procedimientos de coordinación entre los distritos judiciales del país, será inaugurado el miércoles por la Presidenta del Poder Judicial. Tello Gilardi expondrá sobre el acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad, así como respecto a los avances de su gestión, en el 2025, y las perspectivas planteadas para el presente año.

Luego, la gerenta General de la institución, Claudett Delgado Llanos, presentará los resultados del 2025 y proyecciones en los sistemas administrativos del Estado en el Poder Judicial. También serán tratados termas como el de integridad y lucha contra la corrupción, por una representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, y el de planificación estratégica por Giofianni Peirano Torriani, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). El tema Futuro de la Justicia en el Perú, una mirada en el Territorio, será abordado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura; y el de proyecciones del subsistema de extinción de dominio, estará a cargo del juez supremo Manuel Luján Túpez.

También se abordarán otros temas, como la gestión del presupuesto institucional con lineamientos para fortalecer su ejecución, la transparencia y la modernización de la gestión administrativa en el Poder Judicial.

Presentación de libro

El jueves 29, en su segundo día, el debate abordará el tema “Proyección 2026”, con disertaciones de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra y los consejeros Jhony Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grández.

Al mediodía se presentará el libro "La prueba en el proceso no penal", del exjuez supremo titular Héctor Lama More, quien posteriormente será condecorado por la presidenta Janet Tello Gilardi en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Por la tarde se tratarán los temas de servicios judiciales, gestión de la ejecución de la inversión pública en el Poder Judicial y gestión de recursos humanos y de soporte administrativo-financiero.

Además, se abordarán los Retos de la Transformación Digital en el Poder Judicial, con exposiciones sobre la implementación del Expediente Judicial Electrónico, los avances en Inteligencia Artificial (IA) y las proyecciones para 2026.

Tercera jornada

El viernes 30 estará dedicado a talleres de trabajo simultáneos sobre planeamiento estratégico con Ceplan, metas de servicios misionales del Poder Judicial y estrategias para su logro, así como oportunidades de mejora en la gestión administrativa de las unidades ejecutoras y en la transformación digital.

Tras ello, las y los participantes redactarán las conclusiones y el acta final de la Primera Reunión Ordinaria Anual de Presidentas, Presidentes y Administradores de Cortes Superiores de Justicia 2026.La clausura del encuentro estará a cargo de la titular del Poder Judicial, luego de tres días de trabajo enfocados en modernizar y consolidar la eficiencia del sistema de justicia peruano.

Cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias de este Poder del Estado operen con celeridad y eficiencia.