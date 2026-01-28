HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Establecen disposiciones para la atención de los usuarios durante el periodo vacacional judicial

La Corte Superior de Justicia de Piura garantiza atención a justiciables durante el periodo vacacional judicial, según su presidente David Fernando Correa Castro.

Se atenderán requerimientos penales y civiles, incluidas solicitudes de hábeas corpus. Fuente: Difusión.
La atención a los justiciables en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Piura está garantizada, así lo informó el presidente de la institución, David Fernando Correa Castro, luego de reunirse con los administradores de las distintas sedes judiciales para fijar los lineamientos de trabajo durante el periodo vacacional judicial.

Correa Castro pidió a cada uno de los administradores y funcionarios a ser creativos frente a cualquier problema que se pudieran registrar en los órganos de emergencia; así como, a ser empáticos con los usuarios del servicio de justicia, sobre todo con aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

De esta manera, el titular de la Corte Superior de Piura exhortó a los funcionarios a actuar con diligencia, monitoreando la atención al público y la diligencia oportuna de los casos urgentes.

Cabe precisar que, durante el periodo vacacional judicial se atenderán los siguientes requerimientos procesales en materia penal: hábeas corpus, calificación de denuncias con detenidos, trámites de libertades, apelación de mandato de detención, trámite de procesos con reos en cárcel, homonimias y rehabilitaciones.

En materia civil se hará lo propio con acciones de garantías y medidas cautelares fuera de proceso, Además, en familia se verán consignaciones de alimentos, autorización de viajes de menores, violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tutela de menores en abandono y menores infractores; así como, medidas cautelares de régimen provisional de visitas, anotación de demanda, visitas reguladas por el Equipo Multidisciplinario y ampliación de régimen de visitas.

También se atenderán trámites como entrega de menores en forma de ejecución anticipada, tenencia provisional; procesos sobre interdicción civil tramitados ante los Juzgados de Familia en materia tutelar y en las salas superiores; y casos de aplicación del Convenio de La Haya de 1980 “Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” y la “Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores”.

En cuanto a materia laboral se atenderán consignaciones laborales; además, de todas aquellas solicitudes que los jueces y juezas, de acuerdo a su facultad discrecional, consideren de urgente atención en materia Contencioso Administrativa, Constitucional y Previsional, u otras peticiones que estimen pertinentes.

