Sorteo de la Kábala HOY jueves 22 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, realizará este jueves 22 de enero un nuevo sorteo que mantiene en vilo a miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el Pozo Buenazo asciende a S/5.799.180, una cifra histórica que incrementa la expectativa entre los jugadores. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba' es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

