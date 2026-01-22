HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de la Kábala HOY jueves 22 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

La Kábala anuncia su próximo sorteo el jueves 22 de enero, con un pozo histórico acumulado de más de 5 millones de soles. Los números ganadores se revelarán en las próximas horas.

Kábala hoy jueves 22 de enero.
Kábala hoy jueves 22 de enero. | Foto: Kábala

La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, realizará este jueves 22 de enero un nuevo sorteo que mantiene en vilo a miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el Pozo Buenazo asciende a S/5.799.180, una cifra histórica que incrementa la expectativa entre los jugadores. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba' es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

