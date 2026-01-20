Resultados de la Kábala de este martes 20 de enero: jugada ganadora y Pozo Buenazo
La Kábala anuncia su próximo sorteo el martes 20 de enero, con un pozo histórico acumulado de más de 5 millones de soles. Los números ganadores se revelarán en las próximas horas.
El conocido juego de lotería La Kábala, que consiste en elegir 6 de 40 números para participar por el Pozo Buenazo, realizará su próximo sorteo este martes 20 de enero. El monto acumulado asciende a S/5.729.425 y en las próximas horas se conocerán los números ganadores, así como las combinaciones premiadas.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.