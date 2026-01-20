Estos distritos de Lima Metropolitana alcanzarán hasta 32°C: Senamhi advierte aumento de temperatura en los próximos días

Las condiciones meteorológicas en Lima Metropolitana registrarán cambios importantes a lo largo de la semana, con un incremento significativo de las temperaturas. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los valores podrían alcanzar hasta los 32 °C en algunos distritos, principalmente en las zonas de Lima Este y Lima Norte.

De acuerdo con la entidad, entre el lunes 19 y el domingo 25 de enero se presentará un aumento de las temperaturas diurnas en la costa peruana, acompañado de una mayor sensación de calor durante las noches. Este escenario está asociado a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al ingreso progresivo de los vientos del norte, lo que favorecerá la reducción de la nubosidad y la generación de un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del litoral.

Senamhi pronostica calor intenso: temperaturas subirán en Lima Este y Norte

El Senamhi prevé cielo con escasa nubosidad al mediodía y durante la tarde, condición que permitirá un mayor incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y en diversas ciudades de la costa.

No obstante, hacia las horas de la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas e intermitentes, principalmente en distritos ubicados lejos del litoral, durante la noche y la madrugada. Asimismo, no se descarta la presencia de ráfagas de viento al atardecer.

Según las proyecciones del Senamhi, Lima Este y Lima Norte registrarán los valores más elevados de la semana, con temperaturas que podrían llegar hasta los 32 °C, una cifra poco habitual incluso para la temporada de verano. Este incremento podría intensificar la sensación térmica en distritos como La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chosica, Carabayllo y Comas, entre otros.

¿Cómo será el calor en los distritos de Lima, según el Senamhi?

En tanto, en los distritos de Lima Oeste —como Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, San Isidro, Surco y San Miguel— y de Lima Centro, que incluye Breña, La Victoria, Lima Cercado, Rímac y San Luis, las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C.

Por su parte, los distritos de Lima Este, como Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho y Santa Anita, así como los de Lima Norte, entre ellos Comas, Ancón, Carabayllo, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres, podrían alcanzar picos cercanos a los 32 °C.