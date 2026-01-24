Madre y recién nacida se encuentran estables tras polémico parto en el Hospital de Yungay | Difusión/Digesa

Una joven madre de 21 años dio a luz sola en los pasillos del Hospital de Yungay, en la región Áncash, tras no recibir atención médica oportuna en la sala de partos. El hecho ocurrió en horas de la mañana y quedó registrado en imágenes que fueron difundidas en redes sociales, generando indignación y cuestionamientos sobre el funcionamiento del establecimiento de salud.

De acuerdo con la información preliminar, la gestante ingresó por el área de emergencia alrededor de las 8:00 a. m. y fue evaluada hasta el mediodía, cuando fue trasladada a la sala de partos. Sin embargo, registros de la historia clínica y cámaras de videovigilancia evidenciarían que no había personal médico presente en turno. En los videos se observa a la mujer pidiendo ayuda tras el parto, mientras su esposo busca apoyo en otros ambientes del hospital.

Diresa inició procesos y separó a personal involucrado

Tras la difusión de las imágenes, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash informó que se iniciaron procesos administrativos para determinar responsabilidades por la presunta falta de atención médica. Como primeras medidas, se dispuso la rescisión del contrato de dos locadores de servicios: un médico ginecólogo y un obstetra.

Asimismo, se ordenó la separación temporal de una enfermera bajo contrato CAS y de una técnica en enfermería con condición de nombrada, mientras duren las investigaciones. También se solicitó el cambio del profesional que ejerce la dirección del Hospital de Yungay, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y una atención adecuada a la población.

Madre y recién nacida se encuentran estables

La Diresa Áncash informó que la madre, de 21 años y primigesta, se encuentra estable. La recién nacida, de sexo femenino y con un peso de 3,150 gramos, presenta una evolución clínica favorable, especialmente a nivel neurológico. Ambas permanecen bajo supervisión médica en el Hospital de Yungay por un periodo adicional de 48 horas.

