Sociedad

Midis: Cuna Más acompaña a más de 20 mil gestantes para asegurar crianza saludable

Gestantes reciben orientación sobre el consumo de agua segura, la importancia de la vacunación y descarte de la anemia.

Gestantes
Gestantes | CUNA MAS

En lo que va del año, Cuna Más programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) viene atendiendo de forma gratuita a más de 20 mil gestantes de zonas de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional con visitas domiciliarias.

Las gestantes participan en talleres grupales enfocados en promover una crianza que permita asegurar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional desde la primera etapa de vida de sus bebés.

El acompañamiento está dirigido a gestantes, de preferencia en el último trimestre. De esta manera, mediante las visitas domiciliarias, las familias fortalecen sus vínculos afectivos, se promueve la buena alimentación (consumo de hierro, ácido fólico y calcio), lactancia materna exclusiva y controles de salud para asegurar el desarrollo integral y prevenir la anemia desde la primera infancia.

Como parte del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), las beneficiadas pueden acceder de forma gratuita a estas atenciones que ofrece el programa social en más de 13 mil localidades distribuidas en las 25 regiones del país.

Este servicio se hace posible gracias a la labor de las actoras comunales en el rol de facilitadoras, quienes realizan las visitas a los hogares focalizados por Cuna Más.

Asimismo, el programa recordó que los requisitos para la inscripción son: madres gestantes preferentemente en el último trimestre; vivir en un distrito focalizado por el programa, contar con DNI. En caso de extranjeras, carné de extranjería, cédula de Identificación o Carné de Permiso Temporal de Permanencia.

Asimismo, copia o foto legible del carné de control perinatal; documento que acredite que la gestante se encuentra afiliada a un seguro de salud. Y carta de compromiso de la gestante donde se indican las obligaciones a cumplir durante el servicio.

Atención a más familias

El programa Cuna Más que brinda atención, cuidado y alimentación a menores de 36 meses de edad, busca este año 2026 brindar atención a 264 mil familias, manteniendo su compromiso de preservar la calidad de sus servicios. Respecto al cierre de 2024, se atendía a 133 mil familias, el incremento ha sido del 138 %, según su directora Cristina Medina Chong.

