Un nuevo atentado vinculado a extorsión se registró en la madrugada de este miércoles 21 de enero de en el distrito de Ancón, donde un sujeto detonó un artefacto explosivo en el frontis de la pollería El Larguito, ubicada en la avenida Los Arquitectos en la Panamericana Norte. El ataque no dejó personas heridas, pero sí ocasionó serios daños materiales y sembró el pánico entre los vecinos de la zona.

Según relató el propietario del negocio, el hecho ocurrió cuando se encontraba preparando insumos dentro del local. Minutos antes de la explosión, advirtió la presencia de un individuo en actitud sospechosa merodeando el establecimiento. Poco después, se produjo la detonación.

“Cuando termino de preparar mi aderezo, se me ocurre tomar mi gaseosita. Estoy tomando y a un bandido lo veo que camina por ahí y aguaita. Se fue así, se fue caminando. Y estoy para subirme a mi cuarto a descansar y, en eso, ¡pum! Explota”, contó el dueño a los medios.

Un atentado por extorsión ocurrió en Ancón, donde un artefacto explosivo fue detonado en la pollería El Larguito. Foto: cortesía.

Propietario es extorsionado por Los Michis del Cono Norte

El empresario denunció que viene siendo víctima de extorsión por parte de una banda criminal que se hace llamar Los Michis del Cono Norte, la cual le exige el pago de S/ 20.000 para permitirle seguir operando con normalidad.

"Justo iba a salir a echar candado a mi puerta y ha explotado, felizmente me metí al baño y se escuchó fuerte. Para no tener problemas, yo le he colaborado", dijo el propietario. El hombre indicó que trabaja en el lugar desde hace 15 años e indicó que, desde hace un mes, viene recibiendo las amenazas.

Tras el incidente, el dueño recibió un mensaje de parte de los delincuentes. ''Hola LARGUITO acabo de dejarte un regalo y esta es la primera advertencia para ti para que dejes de dar mi número, para que entiendas que nadie te va a proteger de mí... Tu seguridad está en mis manos y hoy me fallaste, no me pagaste y mira lo que acaba de pasar en tu local. Si no me pagas, hoy te lo duplico y a la siguiente te voy a meter una granada pero cuando estés ahí cocinando'', se lee.

El propietario, víctima de amenazas por parte de "Los Michis del Cono Norte", denuncia que le exigen S/ 20.000 para continuar operando. Foto: cortesía.

Fuerte explosión alertó a vecinos de Ancón

El estallido causó la destrucción del portón principal y de las lunas del establecimiento, aunque no se registraron víctimas. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. El personal de Udex y peritos de criminalística también acudieron.

El hijo del propietario de la pollería indicó a La República que las autoridades le afirmaron que estarían resguardando los alrededores de la avenida Los Arquitectos, ya que, según reveló, las extorsiones no solo los afectan a ellos: ''Son varios negocios que están extorsionando. Las panaderías, las tienditas, un gimnasio, hasta mototaxis''.

El joven pidió al presidente José Jerí que aplique la ''mano dura'' contra la delincuencia, pues presume que los responsables que vienen atemorizando a los comerciantes del distrito operarían desde el penal de Ancón. Vecinos del sector también expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y exigieron mayor presencia policial, recordando que Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia debido al avance de la criminalidad.

La explosión devastó el negocio, mientras que la Policía Nacional investiga el hecho y vecinos piden más seguridad. Foto: composición/cortesía.

