HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí descarta renuncia| Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Detonan explosivo en pollería de Ancón y extorsionadores exigen pago de S/ 20.000: ''Te dejé un regalo''

El propietario afirmó recibir amenazas de la banda criminal Los Michis del Cono Norte para seguir operando. La explosión generó serios daños en el local, mientras que la Policía inició las investigaciones pertinentes.

Un atentado por extorsión ocurrió en Ancón, donde un artefacto explosivo fue detonado en la pollería El Larguito, causando serios daños materiales sin heridos.
Un atentado por extorsión ocurrió en Ancón, donde un artefacto explosivo fue detonado en la pollería El Larguito, causando serios daños materiales sin heridos. | composición LR

Un nuevo atentado vinculado a extorsión se registró en la madrugada de este miércoles 21 de enero de en el distrito de Ancón, donde un sujeto detonó un artefacto explosivo en el frontis de la pollería El Larguito, ubicada en la avenida Los Arquitectos en la Panamericana Norte. El ataque no dejó personas heridas, pero sí ocasionó serios daños materiales y sembró el pánico entre los vecinos de la zona.

Según relató el propietario del negocio, el hecho ocurrió cuando se encontraba preparando insumos dentro del local. Minutos antes de la explosión, advirtió la presencia de un individuo en actitud sospechosa merodeando el establecimiento. Poco después, se produjo la detonación.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Cuando termino de preparar mi aderezo, se me ocurre tomar mi gaseosita. Estoy tomando y a un bandido lo veo que camina por ahí y aguaita. Se fue así, se fue caminando. Y estoy para subirme a mi cuarto a descansar y, en eso, ¡pum! Explota”, contó el dueño a los medios.

Un atentado por extorsión ocurrió en Ancón, donde un artefacto explosivo fue detonado en la pollería El Larguito. Foto: cortesía.

Un atentado por extorsión ocurrió en Ancón, donde un artefacto explosivo fue detonado en la pollería El Larguito. Foto: cortesía.

PUEDES VER: Balean bus de los 'Verdes' lleno de pasajeros en San Luis: empresa había denunciado amenazas extorsivas

lr.pe

Propietario es extorsionado por Los Michis del Cono Norte

El empresario denunció que viene siendo víctima de extorsión por parte de una banda criminal que se hace llamar Los Michis del Cono Norte, la cual le exige el pago de S/ 20.000 para permitirle seguir operando con normalidad.

"Justo iba a salir a echar candado a mi puerta y ha explotado, felizmente me metí al baño y se escuchó fuerte. Para no tener problemas, yo le he colaborado", dijo el propietario. El hombre indicó que trabaja en el lugar desde hace 15 años e indicó que, desde hace un mes, viene recibiendo las amenazas.

Tras el incidente, el dueño recibió un mensaje de parte de los delincuentes. ''Hola LARGUITO acabo de dejarte un regalo y esta es la primera advertencia para ti para que dejes de dar mi número, para que entiendas que nadie te va a proteger de mí... Tu seguridad está en mis manos y hoy me fallaste, no me pagaste y mira lo que acaba de pasar en tu local. Si no me pagas, hoy te lo duplico y a la siguiente te voy a meter una granada pero cuando estés ahí cocinando'', se lee.

El propietario, víctima de amenazas por parte de "Los Michis del Cono Norte", denuncia que le exigen S/ 20.000 para continuar operando. Foto: cortesía.

El propietario, víctima de amenazas por parte de "Los Michis del Cono Norte", denuncia que le exigen S/ 20.000 para continuar operando. Foto: cortesía.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a hombre mientras tomaba desayuno frente a grifo en la avenida México en La Victoria

lr.pe

Fuerte explosión alertó a vecinos de Ancón

El estallido causó la destrucción del portón principal y de las lunas del establecimiento, aunque no se registraron víctimas. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. El personal de Udex y peritos de criminalística también acudieron.

El hijo del propietario de la pollería indicó a La República que las autoridades le afirmaron que estarían resguardando los alrededores de la avenida Los Arquitectos, ya que, según reveló, las extorsiones no solo los afectan a ellos: ''Son varios negocios que están extorsionando. Las panaderías, las tienditas, un gimnasio, hasta mototaxis''.

El joven pidió al presidente José Jerí que aplique la ''mano dura'' contra la delincuencia, pues presume que los responsables que vienen atemorizando a los comerciantes del distrito operarían desde el penal de Ancón. Vecinos del sector también expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y exigieron mayor presencia policial, recordando que Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia debido al avance de la criminalidad.

La explosión devastó el negocio, mientras que la Policía Nacional investiga el hecho y vecinos piden más seguridad. Foto: composición/cortesía.

La explosión devastó el negocio, mientras que la Policía Nacional investiga el hecho y vecinos piden más seguridad. Foto: composición/cortesía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: eran integrantes de la banda 'Los Merlys Macacos'

Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: eran integrantes de la banda 'Los Merlys Macacos'

LEER MÁS
Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "extorsión": piden que obligue a su padre a "renunciar a su lucha" para liberar a su esposo

Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "extorsión": piden que obligue a su padre a "renunciar a su lucha" para liberar a su esposo

LEER MÁS
‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo: “Todos los días habla de nosotros”

‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo: “Todos los días habla de nosotros”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Sociedad

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025